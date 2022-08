Flisa bru var en av 14 trebruer som ble stengt som en følge av brukollapsen på Tretten.

Det har skapt store utfordringer for kornbøndene sør i Hedmark. Nå skal kornet høstes, men istedenfor å ta snarveien over trebrua har bøndene måttet kjøre en omvei på to mil.

Kornbonde Ole Andreas Trongaard har vært kritisk til at brua ble stengt og det han mener er mangel på informasjon.

Nå innrømmer han å ha tatt seg ulovlig over brua.

– Jeg var dønn sliten og fant ut at det var eneste mulighet til å få levert kornet, sier han.

Flisa brua har vært stengt siden 16. august. Og etter at brua ble stengt har Statens vegvesen funnet feil på brua som må rettes.

STENGT: Flisa bru var en av 14 trebruer som ble stengt etter at Tretten bru raste sammen. Foto: Anne Kari Løberg

Risikerer anmeldelse

Bonden fikk mye oppmerksomhet da han i forrige uke truet med å ta seg ulovlig over brua.

Trongaard sa han ville aksjonere denne uka. Nå innrømmer han å ha gjort det allerede. Og han hevder han ikke er alene. Flere skal ha gjort det samme.

– Jeg vil ha oppmerksomhet om saken og at myndighetene kommer på banen. Det er en uholdbar situasjon, sier bonden.

Han mener Statens vegvesen ikke tar nok hensyn til kornbøndene som rammes.

Trongaard sier han er forberedt på at handlingen kan få konsekvenser, men frykter det ikke. Han håper likevel på forståelse for situasjonen de står i og at det vil være en formildende omstendighet.

– Jeg får ta det som det kommer, sier bonden.

Reagerer

Samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune Aud Riseng reagerer på opplysningene om at Ole Andreas Trongaard og andre hat kjørt over Flisa bru.

– Bruene er stengt ut fra et føre-var-prinsipp og da er det ulovlig å kjøre over brua, sier hun.

Riseng har stor forståelse for at bøndene er i en vanskelig situasjon med lang omkjøringsvei, men sier at sikkerheten er viktigst. Til kritikken om at det har vært for dårlig informasjon, svarer hun følgende:

VURDERER REAKSJONER: Samferdselssjef Aud Riseng sier saken er sendt til fylkesadvokaten som skal vurdere hva man gjør videre. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi har vært i en svært krevende situasjon i Innlandet etter at Tretten bru datt ned og alle konsekvensene etter det. Vi har prøvd så godt vi har kunne å stille opp og informere. Og så er det alltid sånn at det aldri kan bli nok informasjon og en er aldri helt sikker på å nå ut til alle.

Hvilke konsekvenser får det for Trongaard og andre som har kjørt over brua?

– Det kan ikke jeg si. Vi har sendt saken over til fylkesadvokaten som vurderer hva vi skal gjøre med det, sier Riseng.

Samferdselssjefen opplyser at de ikke har informasjon om at noe liknende skal ha skjedd på andre trebruer som er stengt.

