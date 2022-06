Mandag ble kyrene funnet blodige i Nord-Fron i Innlandet. Åtte av ti kuer på gården til bonde Elin Blekastad i Skåbu hadde fått til sammen 14 skader mens de gikk på utmarksbeite.

Politiet mener at skadene trolig skyldes skudd fra luftgevær og har satt igang etterforskning av saken.

Tidligere Kripos-etterforsker Per Angel sier på generelt grunnlag at hundesøk etter blodspor svært ofte kan lede fram til et åsted der blodsporene starter.

Likevel har politiet i denne saken valgt å ikke bruke hund for å søke etter blodspor.

SKADD: Både veterinær og politiet har undersøkt de åtte kuene som har fått skader. Denne kua har skader på juret. Foto: Privat

– Sporene blir borte

Blekastad mener dette er for dårlig etterforskning.

– Dag etter dag går, og sporene blir mer og mer borte. Jeg syns dette er utrolig defensivt av politiet, sier den fortvilte bonden.

OPPFØLGING AV SKADDE DYR: Elin Blekastad sier at det har vært en stor påkjenning å se hvor skremte de skadde dyrene har vært. Foto: Dag Kessel / NRK

Politistasjonssjef Jon Gaarden svarer at politiets vurdering er at bruk av hund er best egnet kort tid etter hendelsen, for eksempel samme kveld.

– Hva som ble vurdert av patruljen og operasjonsleder er jeg ikke kjent med, sier han.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politistasjonssjef Jon Gaarden. Foto: Ruth Barsten / NRK

Blekastad mener en hund kunne luktet seg bakover i terrenget, og kommet fram til stedet der kuene ble skutt på. Hun sier at hun flere ganger har oppfordret politiet til å bruke denne metoden for etterforskning.

– Kunne brukt vanlig jakthund

Per Angel har 30 års erfaring fra Kripos, og har jobbet i flere år med opplæring av kriminalsøkshunder.

Han understreker at han ikke kjenner denne konkrete saken, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det å følge et blodspor i et tilfelle som dette, er så lett for en hund at man trolig ikke trenger en politihund. Det ville vært bra nok med en vanlig jakthund, sier han.

KRIPOS-VETERAN: Per Angel har hatt opplæring av kriminalsøkshunder. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Angel sier at hunden kunne luktet seg fram til opprinnelsesstedet. Der kunne politiet gått videre i etterforskningen og kanskje funnet sigaretter, sneiper eller fotspor etter personer som har vært der.

– Er det for seint å bruke hund nå når hendelsen skjedde på søndag?

– Det kan tenkes at det fortsatt er mulig hvis det ikke har regnet. Men det er klart at for hver dag som går, blir mer og mer borte. Blodet tørker og blir spist opp av insekter og maur.

Han sier at det også er viktig å få tatt ut prosjektiler fra dyrekroppen for å sikre bevis. På fredag var veterinær i gang med å forsøke å plukke ut prosjektiler.

– Hvorfor kom dette i gang så seint?

– I etterforskninger er det nok ofte noe som kunne vært gjort annerledes, svarer Gaarden.

Blekastad sier at hun har fått beskjed fra en politietterforsker at de er ferdige med de fysiske undersøkelsene på stedet.

– Dette reagerer jeg sterkt på. Jeg mener at de ikke er ferdige, sier hun.

Dør-til-dør-aksjon

Politistasjonssjef Jon Gaarden svarer at selv om de ikke kom to dager på rad etter hendelsen, er det fullt mulig at de kommer seinere for å gjøre mer i forbindelse med etterforskningen.

Han sier at etterforskningen er langt fra ferdig, og at han ikke kan kommentere detaljer rundt den.

Politiet har tidligere sagt at de vil være i kontinuerlig kontakt både med dyreeier og veterinær for å komme videre i saken. De har også gjennomført dør-til-dør-aksjon og snakket med naboer.

Det er veterinær Gisle Bøye som har vært på gården og undersøkt dyrene. Han vil ikke kommentere saken, selv om NRK understreker at bonden har løst ham fra taushetsplikten.

Fredag formiddag var fortsatt ingen pågrepet eller siktet i saken.