Stengt bru gir bonden to mils omvei – truer med sivil ulydighet

Trøskemaskinene durer på kornåkrene på vestsida av elva Glomma i Åsnes. Sjelden har de opplevd bedre vær og kornavlinger.

Det haster med å få levert kornet.

Men for å levere på mølla på andre siden av elva må de kjøre lange omveger, fordi trebrua på Flisa har vært stengt i over ei uke.

Kornåkrene til Ole Andreas Trongaard ligger 800 meter fra mølla på andre siden av brua.

– Det må være noen som snart kan fortelle om denne brua er sikker eller ikke, sier han.

Får han ikke svaret innen mandag bryter han forbudet og kjører kornet sitt over den stengte brua.

TREBRU: Den 20 år gamle trebrua på Flisa ble stengt etter brukollapsen på Tretten i forrige uke. Foto: Anne Kari Løberg

Koster miljøet med omkjøringen

Vanligvis har Trongaard mellom 800 meter og tre kilometer å kjøre fra åkrene sine til Fiskå Mølle på Flisa.

Nå som brua er stengt kjører han fire mil tur-retur. Han regner med det blir mellom 40 og 45 turer med korn som skal kjøres. Det blir 160 mil.

– Hva er miljøaspektet med det, spør han, og viser til at det kjøres med traktorer som går på diesel og øker trafikken på omkjøringsbruene.

OMKJØRING: Den nesten 100 år gamle Arneberg bru brukes nå til omkjøringsveg. Der kan det bli trangt for en henger full med korn. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Trongaard føler en arroganse og manglende forståelse fra vegmyndighetene for situasjonen bøndene er satt i midt i innhøstinga.

De vet ingenting om hvor lang tid det tar før Flisa bru er kontrollert og åpnes. De har fått vite at den er for lang til å kunne lage en erstatningsbru over den.

Trongaard lurer på hvorfor ikke Forsvaret kan hjelpe til med en provisorisk bru i Åsnes når de har kunnet gjort det i Fredrikstad.

– Hvorfor kunne de ikke diskutert mulighet for lyskryss der en og en kjører over, spør han.

Tror folk vegrer seg

Ole Andreas Trongaard er klar til å kjøre over brua mandag ettermiddag hvis han ikke har fått svar fra vegmyndighetene.

Men sjøl om han har mange i ryggen som mener det samme som han, tror han at han kommer til å kjøre alene.

– Jeg tror ikke det blir mange for de frykter jo bot og politiet, sier han.

Nestleder i bondelaget i Åsnes Gunnar Løfsgård er i samme situasjon. Han må kjøre 18 kilometer ekstra med korn hver dag fordi brua er stengt.

FLERE ER FORBANNA: Nestleder i bondelaget i Åsnes, Gunnar Løfsgård, må kjøre 18 km ekstra hver dag for å få levert kornet sitt så lenge Flisa bru er stengt. Foto: Anne Kari Løberg

Han sier det har gått ti dager uten at de har fått tilbakemelding på når vegmyndighetene skal se på brua eller hvilke tiltak som kan være nødvendig.

Den stengte brua deler landbruket i Åsnes i to. De fleste kornåkrene ligger på andre siden av elva for mølla som skal ta imot kornet.

Om et par uker skal potetene høstes og da blir behovet enda større. Løfsgård sier at han får 1000 kilometer ekstra med traktor hvis han må kjøre omveg for å få levert potetene sine.

Han kommer likevel ikke til å trosse forbudet som kollegaen hans varsler at han vil gjøre.

– Men det sier noe om frustrasjonen som er nå, sier Gunnar Løfsgård.

Vet ikke når den åpner igjen

Ordfører i Åsnes sier det er krevende for mange at brua er stengt, men at det er spesielt vanskelig for bøndene.

KREVENDE: Ordføreren mener at situasjonen er spesielt krevende for bøndene i området. Foto: Ann-Kristin Mo

– Det har store konsekvenser. Særlig for landbruket. Nå som de står foran innhøsting og mølla er rett ved brua så har det en enorm påvirkning på deres hverdag, sier ordfører Kari Heggelund.

Alfred Gullord er seksjonssjef for samferdselsavdelinga i Innlandet fylkeskommune. Han sier at de har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for bøndene.

Han vet ikke når brua vil åpne igjen.

TAR TID: Gullord forteller at undersøkelsene Statens vegvesen gjør nå tar tid. Foto: Arne Sørenes / NRK

Vegvesenet jobber med å inspisere alle de 14 bruene som er stengt etter brukollapsen.

– Vi håper de kan friskmelde Flisa bru snart, men det må ta den tida det tar av hensyn til sikkerheten.

Gullord håper bøndene kan akseptere at brua er stengt, og understreker at det er ulovlig å kjøre over den.