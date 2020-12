Staten tar mer av regninga på Norges mest urettferdige veg

Den nye motorvegen mellom Løten og Elverum har blitt kalt Norges mest urettferdige veg fordi det ble lagt opp til at bilistene skulle betale 90 prosent av regninga. Det vanlige er 60 prosent på bilistene. De lokale protestene har vært massive.

Men nå vil Stortinget gjøre noe med dette. De neste tre årene skal det brukes 296 millioner kroner på å få ned bompengeandelen.

– Det føles godt at det nå blir mer rettferdig, sier ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) i Løten.

– Full jubel og flagget til topps

Totalt skal det brukes to milliarder kroner på å få ned bompengeandelen i Norge.

296 millioner kroner går til å halvere bompengene på RV3/25 i tre år. Det fikk Frp gjennomslag for i budsjettforhandlingene.

Det betyr at sidevegen til riksvegen blir garantert bomfri i tre år, mens satsen på den nye motorvegen blir halvert. I dag er den på 43 kroner.

JUBLER: Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) jubler for mer penger til riksveg 3/25. Foto: Privat

– Dette er helt fantastisk, her er det full jubel og flagget til topps, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen Tor André Johnsen (Frp).

Ifølge han er gjennomslaget en seier for blant annet pendlere og lokalsamfunnet.

I tillegg er han overbevist om at dette vil ha en positiv effekt.

– Vi tror at de fleste velger å kjøre på den nye vegen selv om sidevegen blir gratis.

Glade for et godt resultat

Ordfører Marte Larsen Tønseth (Sp) har kritisert staten for å sette lokaldemokratiet til siden. Løten kommune følte seg nemlig ikke hørt da bomtakstene ble bestemt.

Fra 2021 må du betale 25 kroner når du passerer bommen i Løten. Foto: Frode Meskau / NRK

Ifølge Tønseth ble blant annet taksten for vegen satt uten at lokalpolitikerne fikk komme med innspill.

Nå kan kommunen glede seg over en avgjørelse som kommer lokalbefolkningen til gode.

– Vi er glade for at resultatet har blitt sånn, til tross for at vegen hit har vært kronglete. Det viser at hardt arbeid lønner seg, sier Tønseth.

De neste tre årene vil det koste bilister 25 kroner å passere bommen i Løten.

– Jeg håper at Stortinget og transportkomiteen vil jobbe for at dette blir en varig løsning, sier ordfører Tønseth.

Fylkestinget i Innlandet skal også ha et ord med i laget før det hele blir vedtatt.