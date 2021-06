Det meldte politiet cirka 13.20 i ettermiddag. Brannen er i en bolig i Nerholtvegen.

Klokka 14.44 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen i den nordlige delen av bygget, mens det på den sørlige delen blusser opp igjen på grunn av vind.

Ikke spredning

Det skal ikke ha vært mennesker i huset, men huseier opplyser at det var sju hunder i huset da brannen startet. Fire av disse er reddet ut.

To katter som var i bur bak huset som brenner er evakuert og må sjekkes av veterinær på grunn av at de har fått i seg mye røyk.

På grunn av stor røykutvikling er fem hus i nærheten evakuert. Ringsaker kommune har sørget for at de evakuerte har et sted å oppholde seg.

De evakuerte får bo på et hotell der de vil få mat og eventuell overnatting etter behov.

Det er mange skuelystne, og politiet ber folk ikke om å parkere i den aktuelle vegen, eller på andre måter hindre politiet i sitt arbeid.

Det meldes om redusert framkommelighet på fylkesvei 227 på grunn av brannen.