Politiet fikk melding om brannen i en firemannsbolig i Røsslyngvegen klokka 12.45 i ettermiddag.

– Det er fire leiligheter over to etasjer som brenner. Det er dramatisk, sa vaktleder for 110-sentralen i Innlandet Arve Heimdal.

En kvinne i 50-åra ble i ettermiddag pågrepet av politiet, sikta for å ha tent på boligen.

KONTROLL: Nødetatene har fått kontroll på brannen, men sier det fremdeles er fare for spredning. Foto: Frode Meskau / NRK

Fare for spredning

Boligen ligger i et boligfelt i Elverum og det er annen bebyggelse tett på. Brannvesenet jobber hardt for å hindre at brannen sprer seg.

– Vi har kontroll på brannen nå, men det ligger tett, så det er alltid en fare for spredning, sier Heimdal.

Politiet melder at røsslyngveien er sperret for trafikk nå.

Ifølge politiet er det ingen personer inne i boligen.

Ber folk lukke vinduer

Det brenner kraftig og det er mye røyk i lufta.

– Vi oppfordrer folk som bor i området om å stenge vinduer og dører om røyken oppleves som plagsom, sier Heimdal.

Han ber folk holde seg unna brannstedet og slippe frem utrykningskjøretøyene. Veien forbi brannstedet er sperret for trafikk.

Østlendingen skriver at det var forbipasserende som oppdaget røyk og varslet.