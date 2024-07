Blei saksøkt for ærekrenking etter forbrukarartikkel i avisa - frifunne i retten

• Marthe Skjæret Nilsen vart tatt til retten av Norsk Robotklippersenter AS etter å ha uttrykt misnøye med kjøp og vinterlagring av en robotgressklipper.

• Selskapet mente at Nilsens utsegn, som inkluderte ord som «svindel» og «lureri», var ærekrenkande.

• Østre Innlandet tingrett har nå avsagt sin dom: Nilsen hadde tilstrekkeleg faktisk grunnlag for å framsette sine utsegn, både i avisa og på Facebook.

• Advokat til saksøkerne, Linnéa Tereza Karlberg, meiner retten har gjort seg skuldig i fleire grunnleggjande feil i dommen, og at det er fleire feil ved gjengivelsen av faktum i saka. De akter å anke dommen.

• Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte Hamar Arbeiderblad og redaktør Katrine Strøm, meiner næringsdrivande må tole kritisk journalistikk.

• Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, seier avgjerda er gledeleg, men ikkje overraskande.

