Totalt 13 personer var involvert i trafikkulykken i Hamar sentrum klokken 12.40 torsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Åtte personer inkludert en bussjåfør, en sjåfør av en annen buss, en taxisjåfør og tre personer på fortauet ble involvert i ulykken.

Etter at samtlige ble undersøkt av helsevesenet er en person kategorisert som skadet.

Inngangspartiet på en Rema-butikk og en restaurant fikk fasadeskader, og to kvartaler er nå stengt av.

SKADER: Det ble skader på en fasade på en restaurant i ulykka. Foto: MATS SPARBY / NRK

Måtte kaste seg unna

Arne Nygården satt i bilen bak den ene bussen.

– Så hørte jeg at det smalt og så at en buss og en taxi smalt inn i Rema 1000-butikken der det var folk på fortauet.

VITNE: Arne Nygården satt i bilen bak den ene bussen som krasjet. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nygården var like ved å bli truffet sjøl, om ikke de to bussene hadde kollidert.

Han så en dame ved inngangen til Rema 1000 som nesten ble truffet.

Det bekrefter innsatsleder hos politiet Merete Hjertø.

– Det var tre personer på fortauet som måtte kaste seg unna for ikke å bli truffet.

SKADER: Inngangspartiet på Rema-butikken fikk store skader. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Ser ganske voldsomt ut

Stabssjef Pål Erik Teigen i politiet i Hamar karakteriserer ulykka som alvorlig.

– Vi har hatt en trafikkulykke i sentrum med masse folk. Det kunne gått verre.

HOPPET UNNA: Innsatsleder Merete Hjertø forteller at folk måtte hoppe unna kjøretøyene for ikke å bli truffet.

Det ser dramatisk ut på åstedet. Det strekker seg over to kvartaler.

– Det ser ganske voldsomt ut. Vi er glad det gikk såpass bra med alle, sier Teigen.

Politiet har ennå ingen teorier på hva som har skjedd.

– Vi gjør fortsatt undersøkelser på stedet, sier Teigen.

Han håper at politiet får mer klarhet i saken i løpet av kvelden, og de har ingen holdepunkter for at det var noe tilsiktet.

Det var åtte personer i bussen.

Politijurist Julie Dalsveen sier at kriminalteknikere jobber på stedet og at det utover ettermiddagen blir foretatt vitneavhør.

Politiet har opprettet straffesak for å undersøke om det er brudd på vegtrafikkloven, men at det er for tidlig å konkludere med dette enda.

Vitner som ikke allerede har vært i kontakt med politiet bes kontakte politiet på telefon 02800. Politiet ønsker også at de som sitter på video eller bilder fra selve hendelsen tar kontakt.