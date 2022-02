– Saken har vært en stor belastning, sier bistandsadvokat Tore Müller Famestad.

Han uttaler seg på vegne av Hans Olav Nergården og kona, som ikke orker å snakke direkte med media.

Påkjenningen blir for stor.

– Vi var forberedt på at det kunne komme en anke, men det er klart det blir en ekstra belastning for dem nå som de tiltalte har anket, forteller bistandsadvokaten.

Overfalt i sitt eget hjem

Lørdag 15. februar 2020 tok tre maskerte menn tidlig i 20-årene seg inn i huset til ekteparet i Brumunddal. Retten mener 66 år gamle Nergården ble slått med brekkjern før han ble bundet på hender og føtter. Også kona som befant seg i boligens andreetasje ble etter hvert bundet mens de tre mennene skal ha lett etter verdisaker.

Retten mener de tre tiltalte på forhånd hadde planlagt å rane ekteparet i Brumunddal. Bakgrunnen skal ha vært at en av de tre skyldte penger til ikke navngitte personer i et kriminelt miljø.

To av de tiltalte erkjente straffskyld.

BESLAGLAGT: Ifølge dommen handlet en av de tiltalte mennene inn arbeidsklær i forkant av ranet. De tre tiltalte skal også ha tatt med seg flere redskaper inn i ekteparets bolig, blant annet brekkjernet øverst i bildet som ifølge dommen ble brukt til å slå Nergården i hodet med. Foto: Politiet

Aktor Torbjørn Klundsæter er opptatt i retten og ønsker ikke å kommentere saken nå.

Som følge av volden fikk offeret flere brudd og var i lengre tid sykemeldt.

I slutten av januar ble de tre dømt for grovt ran, kroppsskade og frihetsberøvelse i Østre Innlandet tingrett.

Nå har alle tre anket både skyldspørsmålet, straffeutmåling og de sivile kravene de ble dømt til å betale. Lagmannsretten skal derfor ta stilling til om anken skal behandles.

Mener dommen er feil

Forsvareren til mannen som fikk lengst straff sier bakgrunnen for anken er at klienten er uenig i rettens lovanvendelse for de mest alvorlige tiltalepostene og ønsker derfor at lagmannsretten skal ta stilling til disse spørsmålene.

– Min klient har gjort noe veldig dumt og er veldig lei seg for hendelsen. Han gruer seg til fremtiden med tanke på den lange straffen han fikk samt erstatningen han må betale, men er innforstått med at han skal bøte for forholdene, sier advokat Javeed H. Shah om dommen på tre år og to måneders fengsel.

Forsvareren til det retten mener er hovedmannen i saken sier han mener han ikke skulle ha vært domfelt for grovt ran eller kroppsskade.

– For øvrig mener han at straffen er for streng, sier hans forsvarer Inam Ali om dommen på

Han legger til at klienten helst skulle vært foruten en videre rettsprosess.

Det har foreløpgi ikke lykkes NRK å få en kommentar fra forsvareren til den tredje av de tiltalte mennene.