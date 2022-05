Biskopen beklager til konfirmanter etter basketak i kirka

Det var under en konfirmantleir i Storhamar kirke lørdag kveld det skjedde.

Deltakere var ungdom fra to menigheter i Ringsaker. Det ble et basketak mellom presten og en av konfirmantene, som endte med at en kateket måtte skille dem.

Ingen ble fysisk skadet.

BEKLAGER: I et brev til foresatte beklager fungerende biskop Kirsten Almås hendelsen. Foto: Inger Stensrud Haug

I et brev til konfirmanter og foresatte beklager fungerende biskop Kirsten Almås i Hamar bispedømme sterkt hendelsen. Brevet gikk ut torsdag kveld.

– Hamar biskop beklager sterkt hendelsen på konfirmantleiren i Storhamar kirke. Presten har opptrådt kritikkverdig og uakseptabelt, skriver biskopen.

Episoden skal ha skjedd da presten beslagla capsen til en konfirmant og ga 14-åringen en salmebok. Gutten skal ha reagert med å slå boka ut av hånda på presten. Da startet basketaket.

Har vært i kontakt med de involverte

STIFTSDIREKTØR: Freddy Knutsen Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

I brevet opplyses det at presten vil ikke delta i konfirmantopplegg i tida framover. Dette gjelder også samtalegudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester.

– Det vil bli satt inn vikar slik at konfirmantopplegget vil gå som planlagt, skriver den fungerende biskopen.

Stiftsdirektør Freddy Knutsen opplyser at presten er tatt ut av all tjeneste, og følges opp videre i tråd med kirkas personalpolitikk.

Han sier at kirka nå jobber med å kartlegge hva som skjedde. Han har sjøl vært i kontakt med noen av de involverte, og de tar det på stort alvor. Knudsen sier at det gjør også kirka.

– Biskopen er lei for det som har hendt. Jeg håper dere vil få en så god avslutning som mulig på konfirmasjonstida, og ønsker dere alt godt for veien videre, skriver Almås.

Les også: Færre velger kristelig konfirmasjon: – Tror noen synes det er flaut

– Vi er ansvarlige

Stig Johnsbråten er tillitsvalgt i presteforeningen. Han vil ikke kommentere om de bistår den aktuelle presten, og kan heller ikke uttale seg mye om saken.

– Men jeg vil understreke at ingen skal oppleve noe slikt som dette i Den norske kirke.

Han forstår at det kan oppstå vanskelige situasjoner som er krevende å håndtere.

– Men det er til sjuende og sist vi prester som er ansvarlig for å ivareta situasjonen på en god måte.

I den forbindelse sier han fagforeninga har utarbeidet en håndbok i profesjonsetikk.

Presten har tidligere sagt til Hamar Arbeiderblad at han ikke vil kommentere saken noe nærmere, men at han beklager sterkt det som skjedde.