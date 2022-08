Syklistene svikter Birkebeinerrittet

Lørdag går Norges største turritt av stabelen på grusveier og stier mellom Rena og Lillehammer.

Men deltakerflukten for Birken er formidabel sammenlignet med storhetstiden for Birken for 10-12 år siden.

I 2012 var mer enn 17.000 syklister påmeldt det 85 km lange terrengsykkelrittet. Startnumrene ble utsolgt i løpet av få minutter på nettet.

I tillegg til de ca. 4000 påmeldte til årets hovedritt er det også ca. 1000 påmeldte samlet til sidearrangementene UltraBirken, TurBirken og UngdomsBirken.

Også dette er svært lave tall som bekymrer arrangøren.

– Urovekkende

Daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken AS tror noe av grunnen til frafallet er koronapandemien og at mange har blitt passive.

Det synes han er urovekkende.

STOR JOBB: Torbjørnsen mener at de har en stor jobb med å få deltakerne med på arrangementer. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Vi må få deltakerne ut av sofaen og være en aktør for norsk folkehelse, sier Torbjørnsen.

Han mener at Birken og alle andre deltakerbaserte arrangementer, har en stor jobb foran seg.

– Det er viktig både for Birken som selskap, for næringslivet og for frivilligheten. Og ikke minst de flere tusen deltakerne, sier han.

Mange sykler, men ikke i ritt

Interessen for å sykle er fortsatt stor, men ikke for å delta med nummer på brystet. Det fortalte leder i Norsk Sykkelrittforening, Arild Salte, til NRK i sommer.

Mange arrangementer er blitt avlyst, og det gjelder både små og større sykkelritt.

– Jeg er veldig bekymret for idretten generelt. Når smårittene forsvinner, forsvinner også de mellomstore rittene. Det får også konsekvenser for de store rittene, sa Salte.

80-åring stiller til start

Det blir langt færre syklister å se på grusveiene over fjellet fra Østerdalen til Gudbrandsdalen denne lørdagen.

Men én av dem som stiller til start er Liv Astri Løkken fra Raufoss.

Allerede før rittet er i gang, kan hun være sikker på en topplassering. Liv Astri sykler i pulja for de over 80 år og der er det ingen flere påmeldte.

Hun forteller at ved å melde seg på Birken får hun noe å strekke seg etter.

– Jeg setter meg på sykkelen år etter år fordi jeg har lyst.

MOT STRØMMEN: Færre melder seg på Birken, men Liv Astri er med år etter år. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Deltar år etter år

Liv Astri Løkken tror færre melder seg på slike arrangementer i dag fordi de ikke orker å trene så mye som kreves.

Selv sykler hun hovedrittet for 28. gang, og dette blir hennes 80. birkebeinerarrangement.

80-åringen mener at syklingen holder henne frisk og i form, slik at hun kan drive med det hun synes er gøy.

– En kjernedeltaker

Standhaftige syklister som Liv Astri Løkken blir det altså færre av.

Eirik Torbjørnsen i Birken mener 80-åringen er imponerende.

– Hun er en kjernedeltaker. En ekte birkebeiner, sier han.

Til tross for at Liv Astri er den eldste kvinnen som skal sykle Birken, er hun ikke redd for å ramle og skade seg.

– Det kan man ikke være når man skal være med på Birken.

I år er målet til 80-åringen å få en fin tur, og å komme i mål på brukbar tid. Hun håper også at det ikke skjer noen uhell.