Det bekrefter daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen, i en pressemelding.

– På noen få dager har situasjonen gått fra minimal spredning i samfunnet til en usikkerhet som vil sette sterkt preg på høsten. I lys av det er dette dessverre ikke tiden for store mosjons- og idrettsarrangement, sier Torbjørnsen.

Birken samler over 30.000 deltakere fordelt på flere arrangement, blant annet Birkebeinerløpet, Birkebeinerrittet og Birkebeinerrennet.

Nå er altså hele løpet avlyst.

– Et vanskelig år

I år var det forventa 5600 deltakere på løpet. 3700 var allerede påmeldt.

Deltakerne skulle starte og stoppe på Birkebeinerstadioen på Lillehammer på grunn av smittevern.

Løpet skulle egentlig gått i juni, men ble utsatt til første helga i september.

Torbjørnsen forteller at de i likhet med sentrale myndigheter ser med bekymring på smitteøkningen.

– Vi har vært optimister i likhet med resten av samfunnet. Det var herska stor optimisme om en gradvis gjenåpning også for oss som driver med idrett og kultur. Men så skjer det endringer veldig fort.

– Det har vært et spesielt og vanskelig år for oss, legger han til.

VANSKELIG: Eirik Torbjørnsen er daglig leder i Birken. Han bekrefter avlysningen av løpet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Alt er avlyst

Skirennet er blant de mest populære arrangementene og skulle gått i mars, men måtte avlyses.

De påmeldte kunne velge om de ville donere kontingenten sin for å hjelpe skifestivalen økonomisk.

BIRKEN: De siste åra har rundt 10.000 deltakere gått Birken på 54 kilometer. I år måtte de avlyse alle arrangementene sine. Foto: Geir Olsen / Birken

Det ble også planlagt at de skulle gjennomføre sykkelrittet på sommeren med restriksjoner. Det måtte de også avlyse, og utsatte løpet til september i håp om at myndighetene tillot arrangementer for over 500 deltakere.

Sykkelrittet ble gjort om til et gratisarrangement, SommerBirken, der syklistene kan gjennomføre løypa når de vil og være med på konkurranser i juli og august.

Birken vil neste uke etablere en refusjonsordning etter modell fra rittet der påmeldte løpsdeltakere vil bli gitt valget om en refusjon eller overføring av påmeldingen til neste år, skriver Birken på sine sider.

– Betydning for folkehelsa

Torstein Rudihagen har lagt ned mange løpetimer for Birken, og har deltatt i løpet i flere år.

Han forteller at Birken er viktig for både mosjonister og aktive utøvere, men forstår avgjørelsen om å avlyse arrangementet.

– Det er klart mange er skuffa for å ikke få delta på Birken. Birken har betydning for folkehelsa, men det er viktigere for folkehelsa at folk ikke blir smitta av covid-19, sier han.

ER ENIG: Torstein Rudihagen forstår avgjørelsen til Birken og er enig i at det er viktigere for folkehelsa å ta hensyn til smitte, enn at Birkebeinerløpet blir gjennomført i år. Foto: EVEN LUSÆTER / NRK

Birken planla for et tilrettelagt løp i september i dialog med helsemyndighetene og kommuneoverlegen i Lillehammer.

Likevel blir det ingen Birkebeinerløp i år.

Hele arrangementet med start og mål skulle foregå på Birkebeineren Skistadion der det er mange parkeringsplasser. Dette for å unngå bruk av shuttlebusser blant annet.

De planla også å gjennomføre med mindre puljer og et enklere tilbud på mat- og drikkestasjoner for å få færrest mulig berøringspunkter.