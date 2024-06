Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Svenske Tullverket beslagla 245 kilo narkotika i september i fjor.

En mobiltelefon kastet i et vassdrag avslørte omfattende kriminell virksomhet.

Fire menn er siktet for svært grov narkotikasmugling. De fire mistenkte nekter straffskyld.

Tollerne fant vakuumpakker med cannabis i tre sportsbager i bagasjerommet på en bil.

Det var i september i fjor at tollere fra svenske Tullverket stoppet en bil på vei til Charlottenberg.

I bilen satt to menn på 60 og 38 år. De oppga at de skulle fiske. Men tollerne ble mistenksomme fordi de to kjørte en omvei.

I bagasjerommet fant tollerne tre sportsbager som inneholdt vakuumpakker med cannabis, melder Tullverket på sine sider.

– Mens vi etterlyser forsterkninger, kaster en av de mistenkte en mobiltelefon i vassdraget ved siden av den stoppet bilen, sier gruppeleder Stefan Ekenbäc, som var med på å pågripe de mistenkte smuglerne.

Narkotikaen var godt pakket inn i plast i fritidsbåtens ulike oppbevaringsrom. Foto: Tullverket

Omfattende kriminell virksomhet

Mobiltelefonen i vassdraget ble fiska opp noen dager senere av dykkere fra Politiet.

Det svenske tollvesenets etterforskere kom seg inn på mobilen, og kunne via chatter og andre data avsløre at mobilens eier er involvert i omfattende kriminell virksomhet.

Tre dykkere og en dykkeleder fra politimyndighetens dykkergruppe i region Nord og Stockholms dykkergruppe deltok i søket etter mobiltelefonen. Foto: Tullverket

Han har foretatt flere turer til Norge og svenske byer hvor det er levert store mengder narkotika, melder Tullverket.

I tillegg ble det funnet en papirpose fylt med kvitteringer og andre bevis for ligaens ulike narkotikaleveranser.

Et lager i Bålsta i Uppsala i Sverige fungerte som narkotikaligaens narkotikalager. Foto: Tullverket

Fire mistenkte menn

Etter en omfattende etterforskning med avhør, analyser av beslaglagte mobiltelefoner og andre innhentede data, tas det nå ut tiltale mot fire mistenkte menn.

– Vi ser i ulike chat-samtaler at det er flere involvert i denne ligaen, men det er disse fire personene vi har klart å knytte til elleve leveranser av narkotika til ulike deler av Sverige og Norge, sier Ingela Östmark, som er leder for det svenske tollvesenets kriminalavdeling i Vest til Tullverket.

De to mennene på henholdsvis 38 og 60 år som ble pågrepet i Värmland, er siktet for særlig grove narkotikalovbrudd, særlig grov narkotikasmugling og grove narkotikalovbrudd.

Bak passasjersetet i leiebilen ble det oppdaget en blå pose som inneholdt rundt 15 kilo cannabis. Foto: Tullverket

38-åringen skla ha leid lageret i Bålsta i Uppsala i Svergie. Han skal også ha vært med på alle de elleve narkotikatransportene.

60-åringen skal ha vært involvert i tre narkotikatransporter. En 36 år gammel mann, som skal ha betalt husleien for lageret i Bålsta og fraktet narkotika ved minst fem anledninger, er siktet for særlig grove narkotikalovbrudd.

Det fjerde ligamedlemmet, en 23 år gammel mann bosatt i Stockholm og som er mistenkt for å være den som ga ordre til 38-åringen om narkotikatransportene, er siktet for grov narkotikaforbrytelse.

Alle de fire mistenkte nekter straffskyld, melder Tullverket.