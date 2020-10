Ber beboere holde seg inne etter knivstikking i Elverum

Bevæpnet politi søker etter en gjerningsmann vest for Glomma i Elverum etter en melding om knivstikking på en privat adresse.

En kvinne skal være knivstukket av en 18 år gammel mann, forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Haagen Løvseth.

Vedkommende kan være iført en stjålet militæruniform. Politiet ber beboere i området holde seg inne og låse dører og vinduer.

Det antas at gjerningspersonen er psykisk ustabil.

Er du på stedet, eller har du tips til saken?

Alvorlig

Den skadde kvinnen er sendt til sykehus med stikkskader i halsregionen. Politiet tror kvinnen var et tilfeldig offer.

– Vi har tidligere i natt og i dag vært på utkikk etter en som har hatt litt merkelig adferd. Vi mistenker at han har stjålet en uniform fra Terningmoen militærleir i natt.

Løvseth forteller at de har en mistanke om hvem personen kan være, men at de ikke kan si for sikkert ennå.

– Det er meget alvorlig, i tillegg til potensialet for at mer kan skje, da vi ikke vet hvor han er. Vi er ikke kjent med motivet, sier Løvseth.

Politiet er åpne for at gjerningsmannen har flyttet seg til andre områder, men søker foreløpig i området vest for Glomma. En hundepatrulje er også på stedet. Foto: anne kari løberg / NRK

Politiet har ingen opplysninger om at det skal være andre våpen inn i bildet.

NRKs journalister på stedet blir bedt om å trekke unna, da gjerningsmannen fremdeles kan være på stedet.

En kilde på stedet sier kvinnen som ble knivstukket ble funnet på bakken i hagen sin.