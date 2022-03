Mens krigen i Ukraina eskalerer, nærmer også tiden seg for de som skal ut i førstegangstjeneste.

Frykten for at den vil utvide seg over Ukrainas landegrenser er stor.

Nylig ble det klart at Norge sender inntil 2000 panservernvåpen til Ukraina.

I tillegg har Norge utplassert rundt 200 soldater i Litauen.

– Jeg vil jo ikke i krig, men jeg stiller opp for landet mitt.

Benjamin Andreassen følger nøye med på situasjonen i Ukraina. Det samme gjør kompisen Hermod Andersen Langli.

De to hamarsingene har vinterferie men sitter i sofaen og ser på nyhetene.

Begge skal nemlig ut i førstegangstjenesten i august.

UENIGE: Benjamin Andreassen og Hermod Andersen Langli har to ulike standpunkt når det gjelder deres førstegangstjeneste i august. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Redd for at det forverres

Benjamin skal tjenestegjøre i Brigade Nord.

Han er klar på at han ikke vil trekke seg fra militærtjenesten, selv om han er redd for at krigen mellom Russland og Ukraina forverres.

– Man blir litt stressa når krigen er så nære Norge. Og alle nyhetene gjør at mange frykter dette kan komme til oss.

Men at krigen skal komme til Norge er ikke 18-åringene redde for.

Brigader i Forsvaret og sjef for Brigade Nord, Pål Eirik Berglund, sier han forstår at Benjamin og andre kan føle på utrygghet nå.

Brigader i Forsvaret og sjef for Brigade Nord, Pål Eirik Berglund. Han forstår bekymringene, men er tydelig på at det ikke er noe å være redd for slik situasjonen er i dag. Foto: Øivind Baardsen / Forsvaret

– Krig er farlig og må alltid være siste utvei. Den store forskjellen fra Ukraina er at Norge er medlem i NATO. Et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle.

Brigaderen slår fast at det ikke er noe økt spenning i nord.

– Folk rundt er redde

Hermod sier han ikke er bekymret for å skulle dra i militæret.

Han har selv ikke følt seg truet av krigen, og er sikker på at det skal gå fint.

– Når jeg vil inn i militæret er det en plikt. Du kan være redd, men du skal ikke la det påvirke for mye, sier han.

Selv om Hermod ikke er redd, har han familie og kjæreste som ikke er så begeistret for at han skal ut i militæret.

– Kjæresten vil ikke at jeg skal snakke om det en gang. Men jeg sier jo til de at det sannsynligvis vil gå helt fint med meg, sier han og smiler.

– Norge er innblandet i krigen

I Ukraina bidrar mange for å forsvare landet. Både soldater, frivillige, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Hvis Norge blir innblandet militært på norsk jord sier Brigader Berglund at en vernepliktig med tilstrekkelig opplæring vil kunne bli brukt for å forsvare landet.

– Norge er jo på sett og vis innblandet i krigen. Vi følger EUs og vestens sanksjoner og vi støtter med penger og utstyr.

Han sier Norge kun sender soldater til Øst-Europa som har avtjent førstegangstjeneste.

Og om det skulle skje at krigen utvider seg til norsk jord så er de to 18-åringene tydelige:

– Jeg har aldri vurdert å ikke dra, jeg står for det jeg har valgt, sier Hermod.

Og Benjamin er enig:

– Jeg tror nok at jeg fortsatt vil være med selv om det blir krig.