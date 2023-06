Mange hytteeiere gjerder inn hytta for å unngå at beitedyr kommer før nære. Men dyra kan vikle seg inn i nettingen og bli sittende fast.

– Det virker som om problemet er større enn hva vi får med oss. Antall tilfeller har vi ikke noe svar på, men vi ser at folk deler innlegg og at folk hjelper dyrene ut av nettinger, sier leder i Sjusjøen beitelag, Agnete Fauskrud.

Hun gikk nylig ut på Facebook og oppfordret hytteeiere i landets største hyttekommune til å tenke seg opp før de setter opp potensielle feller for beitedyr.

Selv har hun 100 sauer med lam som går rundt på Sjusjøen, der det er ca. 6000 fritidsboliger, denne sommeren. Hun vil ikke at de skal lide samme skjebne som et lam gjorde i fjor. Lammet døde etter å satt seg fast i gjerde.

Nå har landets største hyttekommune tatt grep

DØD: Dette lammet døde etter at det surret seg inn i et nettinggjerde i fjor sommer. Nå oppfordrer Agnete Fauskrud hytteeiere til å tenke seg om før de gjerder inn hytta si. Foto: Maria Brochs i Sjusjøen Sauebeitelag

Ikke lov med netting

Like før nyttår vedtok Ringsaker nye regler i fjellet, og de sier at gjerder rundt hytter skal være av tre.

– Trådgjerder har aldri vært godkjent, men akseptert når det har vært strøm i dem og folk er der og passer på. Men når de slår av strømmen og reiser, er det et problem. Derfor har vi nå fått inn i planbestemmelsene at det må være tregjerder.

Det sier kart- og byggesakssjef i Ringsaker kommune, Atle Ruud.

TRE: Heretter er det et krav at gjerder rundt hyttene i Ringsaker skal bygges med treverk. Foto: Jan-Kristian Schriwer / NRK

Dette er planbestemmelsen nå:

«Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og evt. terrasse. Det tillates normalt inntil 40 løpemeter gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m². Gjerder skal være av tre og utformet slik at beitedyr ikke setter seg fast.»

– Dette er nå hovedregelen, og den gjelder foran reguleringsplanene, sier Ruud.

Ringsaker er ikke alene om å ta grep om hyttegjerder. NRK har sjekket planbestemmelsene for landets fem største hyttekommuner. Flere har forbud mot inngjerding. Hverken i Trysil, Hol eller i Sigdal er det ikke lov med gjerder rundt fritidsbebyggelse.

Ifølge Dyrevelferdsloven skal gjerder holdes ved like og under tilsyn slik at ikke dyr utsettes for fare. Det er heller ikke tillat med piggtråd for å regulere dyras ferdsel.

Foto: Agnethe Fauskrud

Dyretragedier

Tidligere har det ikke vært konkretisert hva slags materiale gjerdene kan bygges med.

Landbrukssjef i Ringsaker kommune, Stein Inge Wien, sier det hender fra tid til annen at dyr setter seg fast i gjerder eller blir stengt inne.

– Det er dyretragedier vi vil unngå. Det er stygt, sier han.

Beitelagsleder Agnete Fauskrud sier at hun og andre bønder plukker ned nettinggjerder som ikke er tilkoblet strøm for å hindre at sauer og andre dyr skal sette seg fast.

BEKYMRET: Leder i Sjusjøen beitelag, Agnete Fauskrud, er bekymret for at beitedyr skal sette seg fast i gjerder på Sjusjøen i sommer. Foto: Åshild Sandvik

Bestyrer i Ringsaker allmenning, Mathias Neraasen, mener imidlertid at hytteeierne tilpasser seg.

– Jeg opplever ikke dette som noe problem, og jeg har jobbet med dette i 38 år, sier han. Min erfaring er at det er mindre trådgjerder uten strøm nå enn det var for noen år siden, og at hytteeiere tilpasser seg reglene.

Sporadisk kontroll

Selv om reglene nå er endret og konkretisert, vil ikke kommunen reise rundt og kontrollere at alle nettinggjerder blir fjernet, eller at det ikke settes opp nye.

– Men vi vil jo observere når vi er ute, og reagere på eventuelle tips. Da kan vi sende ut informasjon til den hytteeieren det gjelder, sier byggesakssjef Atle Ruud.

Alle allmenningene i Ringsaker har fått informasjon om de nye reglene og forventes å informere hytteeierne.