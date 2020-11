Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eidskog fikk torsdag bekreftelsen på at teststasjonen blir videreført på ubestemt tid etter 15. november av Helsedirektoratet. I utgangspunktet skulle den legges ned etter den datoen.

Helsedirektoratet sier avgjørelsen er tatt på bakgrunn av smittesituasjonen i Norge og ellers i Europa.

– Vi mener vi har vært med å ta et nasjonalt ansvar i dugnaden ved å ha teststasjonen åpen 24 timer i døgnet og sett at behovet er veldig stort, sier ordfører i Eidskog, Camilla Thue.

Smittetallene øker i Norge. I formiddag orienterte statsminister Erna Solberg (H) Stortinget om de nye innstrammingene de vil gjøre for å få ned smitten og hindre en ny nedstenging av landet.

Etter flere tilfeller av importsmitte har byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, krevd at testing på grensa må bli obligatorisk. Det støtter også helsepolitisk talsperson på Stortinget Ingvild Kjerkol (Ap), skriver VG.

Senere i dag holder regjeringen en pressekonferanse om situasjonen.

Forsto ikke at de skulle stenge

På Magnormoen i Eidskog ligger den neste største grenseovergangen i landet. Her er det gjennomført tusen tester i uka.

Mange av dem som testes er svenske pendlere. Det er kommunen som har etablert stasjonen, og alle kan teste seg gratis. Den har vært i drift siden 25. august.

Det har vært sterke reaksjoner på at teststasjonen på Magnormoen i Eidskog skulle legges ned 15. november.

– Da den skulle legges ned forsto vi rett og slett ikke det, sier ordfører Camilla Thue.

Hun sier det ville vært en ekstra belastning både for kommunene i nærområdet og alle bedriftene som er avhengig av svensk arbeidskraft.

Nedlegging hadde kosta bedrifter dyrt

Hvis stasjonen hadde blitt nedlagt måtte bedriftene betale mellom 5.000 og 6.000 kroner for testing per måned for hver ansatt.

– Når vi ser hvordan smitteutviklingen har utviklet seg tenker vi det er viktigere enn noen gang at vi opprettholder teststasjonen, sier Thue.

Eidskog kommune har sjøl mange ansatte fra Sverige spesielt i helsesektoren. De har likevel hatt svært få smittetilfeller gjennom pandemien.

Camilla Thue sier det likevel først og fremst er viktig for hele Norge at man kan teste raskt og effektivt og rimelig ved grensa. Hun vet ikke hvor lenge teststasjonene langs grensa opprettholdes men er glad for beskjeden hun fikk torsdag.