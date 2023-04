Bedriften sparer millioner på energitiltak: – Helt strålende

– Det er jo helt strålende. Det er det vi ønsker mer av i norsk næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Teknologibedriften Hapro er en av Norges ledende produsenter av elektronikk.

Nå forteller bedriften at de økte produksjonen med 40 prosent, uten økning av energi. De har redusert forbruket like mye.

Dette har Hapro gjort for å redusere energiforbruket

34 energibrønner

Gjenbruk av overskuddsvarme fra både bygg, maskiner, loddeovner og utstyr

Et moderne system for energiovervåkning og styring

Re-design av energisentralen og optimalisering av alt utstyr

Nytt anlegg for inneklima Kilde: Hapro

GRAN: Konsernet Hapro består av morselskapet Hapro AS, og datterselskapene Hapro Electronics AS, Hapro Jobb og Karriere AS og Hapro Inkludering AS. Hapro Electronics er eid av Innlandet fylkeskommune, Hadelandskommunene og lokale stiftelser. Foto: Hadelandsprodukter AS

Bedriften startet prosjektet i 2018 for å nå FNs bærekraftsmål.

– Alle må bidra for at vi skal nå klimamålene og bidra til det grønne skiftet, sier Administrerende direktør i konsernet Hapro, Tor Giæver.

Hapro sparer opp mot 2 millioner kroner på endringene nå, forteller Kjell Hantho, teknisk leder i SustEvo.

BRA: Teknisk leder, Kjell Hantho i SustEvo, sier det har gått bedre enn forventet. SustEvo tilbyr tjenester og produkter innen energi og miljø til blant annet bygg og industri. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Det er potensial i alle bygg og industriprosesser, sier Hantho.

SustEvo har redesignet alt av kjølesystemer, varmesystemer, styresystemer og ventilasjonssystemer hos Hapro.

De har også andre store kunder. Han forteller at de blant annet også har halvert forbruket til Nordea, som er et vanlig kontorbygg.

Det vil variere veldig i pris, men Hantho forteller at Hapro investerte 14 millioner kroner og fikk 4 millioner i støtte fra Enova.

Han sier at å optimalisere alle energisystemene, kan man gjøre andre steder også. Det gjelder boliger, borettslag, kontorbygg, kjøpesenter og industri.

– Dette er en investering som da vil redusere energibruken din i minst 20 år.

PRODUKSJON: Dette er noe av det Hapro på Jaren produserer til sine kunder. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Vi skal ha mer industri i Norge

Næringsminister Vestre ønsker å få opp tempoet til resten av landet.

– Vi vil få opp tempoet på energieffektivisering. Det er bra for bunnlinjen til bedriftene når de kan spare strøm, men det er også bra for landet vårt, fordi vi styrer dessverre mot et kraftunderskudd.

I en rapport fra Veritas på oppdrag fra Norsk Industri kom det fram at Norge kun når 25 prosent utslippskutt innen 2030, ikke 55 prosent, som er målet.

FORNØYD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det er helt strålende det Hapro får til på Jaren. Han mener Hapro er til stor inspirasjon for alle landets bedrifter. Foto: Roar Berntsen / NRK

Vestre sier vi har støtteordninger for de bedriftene som ønsker å investere, enten det er i varmepumper, leddbelysning, energisystemer eller varmevekslere.

Han mener det likevel er noen utfordringer, og mener regjeringen bør øke ordningene for ENØK enda mer, selv om de har økt budsjettet til ENOVA med flere milliarder allerede.

– Vi skal ha mer industri i Norge, ikke mindre. Vi skal omstille økonomien og da trenger vi at det også er nok kraft til alle de industriprosjektene som nå er i anmarsj, og da må vi bruke strømmen på en smartest mulig måte.

HAPRO: Her vises næringsministeren rundt i lokalene til Hapro. Fra venstre administrerende direktør i konsernet, Tor Giæver, Kjell Hantho i SustEvo, Jan Christian Vestre (Ap) og Roy Hansen, produksjonssjef Hapro Electronics. Foto: Roar Berntsen / NRK

Bygninger bruker mest strøm

I en ny rapport fra Energikommisjonen er det anbefalt med 40TWh ny energiproduksjon og 20TWh energieffektivisering innen 2030.

Bygninger står for den største energiforbrukeren i Europa. Globalt står bygninger for 40 prosent av all energibruk, ifølge Tekna.

Oppvarming, kjøling og varmtvann til husholdningsbruk står for 80 prosent av energien, ifølge EU.

Derfor har EU vedtatt Energy Performance of buildings directive. Den sier at næringsbygg og offentlige bygg må ha energimerke E eller bedre i 2027 og D eller bedre i 2030.

Energieffektivisering er det som kan gi mest effekt og skape minst konflikt på kort sikt, mener politiske ledere i EU.

