Båteier Kristine Liodden har følt seg i dårlig form den siste uka, med betydelige mageplager.

– Jeg har hatt diaré, vært kvalm i flere dager og hatt redusert matlyst.

Og hun er ikke den eneste båteieren på Gjøvik som har blitt syk i det siste. Andre båteiere har slitt med oppkast og andre sykdomssymptomer, og vært veldig dårlige, sier hun.

Liodden mener det er sannsynlig at sykdommen kan skyldes nærkontakt med forurenset mjøsvann.

Hun har måttet vasse i vannet for å se til båten under flommen, og tatt i vått tauverk. Hun har også måttet låse opp sykkelen sin som lå under vann.

Liodden hadde også liten tilgang til det å vaske seg før hun kom hjem.

– Jeg ser jo en sammenheng med at vi alle har vært en del i havna og jobbet med båtene i forbindelse med flom. Vi hadde en dugnad og hjalp hverandre.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken.

16 ganger så høyt

Vannprøver viser at vannet i området er svært forurenset og bakteriefylt.

Nivået av E. coli i vannet i Gjøvik-havna Fredevika er 16 ganger så høyt enn hva det må være for at vannkvaliteten er å betegne som god.

E. coli-bakterier er kjent for å kunne gi mage- og tarminfeksjoner.

E.coli Ekspander/minimer faktaboks De aller fleste E. coli-bakterier er vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen. Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.

De fire vanligste gruppene av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier heter EHEC, EIEC, EPEC og ETEC. Den mest alvorlige varianten er EHEC.

EHEC-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn. Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.

Andre typer av EHEC-bakterien kan gi mildere sykdomsbilde. Forebygging av sykdom God hånd- og kjøkkenhygiene er viktig.

Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider.

Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Hold rått kjøtt godt adskilt fra andre matvarer, særlig de du skal spise rå eller de som allerede er varmebehandlet. Kilde: Folkehelseinstituttet

BÅTEN: Båteiere i Fredevika hadde dugnad for å sikre båter og bryggeanlegg. Og båtjobbingen kan ha fått en høy pris via sykdom. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Rødt farevarsel

Den 15. august gikk Gjøvik kommune ut med rødt farevarsel, og advarte mot svært forurenset vann og dårlig vannkvalitet i området.

Det var tre dager etter at Liodden og andre var uti vannet og jobbet med sikring av båtene og bryggeanlegg.

Liodden er kritisk til at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt informerte om helserisikoen i forbindelse med det forurensede flomvannet.

– Jeg syns det ble gitt for lite informasjon og at den burde blitt gitt mye tidligere. Det føles guffent å få informasjonen tre dager etter man har utført slikt arbeid.

Hun mener man også burde brukt SMS-varslinger og ikke bare informert på kommunens nettsider.

Tar selvkritikk

KOMMUNEOVERLEGE: Siri Fuglem Berg sier Gjøvik kommune gikk ut med informasjon om vannprøver da svarene forelå. Men hun sier også de kunne informert bedre. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kommuneoverlege i Gjøvik Siri Fuglem Berg utelukker ikke at båteierne har blitt syke på grunn av kontakt med det forurensede vannet.

– Det er klart at hvis eneste felles bakgrunn er at de har håndtert tauverk som har ligget i forurenset vann, så kan vi ikke utelukke at det er en mulig årsak.

Hun sier at de forsøkte å dele informasjon om vannet så godt som mulig.

– Vi la ut informasjon om badevannsprøvene og prøvene som ble tatt i Mjøsa så fort vi hadde den, via våre kanaler. Før vi hadde prøvesvarene var den generelle anbefalingen å unngå å bade i flomutsatte områder.

BÅTEIER: Det er fortsatt ikke mulig å komme seg til Kristine Lioddens båt uten å vasse i vannet. Og vannkvaliteten er svært dårlig i området. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Bør være forsiktige fremover

Men kommuneoverlegen tar på vegne av kommunen også selvkritikk.

– Man kan alltids bli bedre på informasjon, så det tar vi med oss.

Kristine Liodden har vært hos legen, og han utelukker ikke at det er E. coli og det forurensede vannet som er årsaken til sykdommen. Formen hennes har blitt verre det siste døgnet.

Hun anbefaler nå båteiere og andre å være forsiktige fremover, og følge med på det som er av vannprøver.

– Jeg håper det går over og ikke enda flere blir syke. Og at folk har god håndhygiene, hvis de må se etter båter eller av andre grunner kommer i kontakt med vann.