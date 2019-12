– Strøm er farlig, sier Lars Petter Johansen.

Brannen på barnerommet i en enebolig på Hedmarken er en av sakene han har jobbet med som elsikkerhetsingeniør.

Arbeidet var utført ulovlig, men ikke lett å oppdage da ledninger og bokser lå skjult i veggen.

Til alt hell var det folk hjemme da brannen startet. Brannvesenet var raskt på plass og reddet huset fra å brenne ned. En baby som sov i etasjen der brannen startet ble sendt til sjukehus etter å ha pusta inn røyk.

Etterforskningen avdekket at det var gjort mange feil da det ble lagt strøm til barnerommet. Jordfeilbryter, som kutter strømmen og beskytter mot brann, var ikke montert.

Lars Petter sier dette ikke er unikt. Han er skremt over omfanget han ser av ulovlig utført arbeid på elektriske anlegg.

– Vi avdekker stadig mer. Mange steder er det farlige elektriske anlegg. Rene brannfeller, sier Johansen.

Avslører flere useriøse elektrikere

LARS PETTER JOHANSEN: Jobber som elsikkerhetsingeniør for Eidsiva nett. Foto: Anne Næsheim / NRK

Til tross for risiko for både brann, personskader og økonomiske tap er det mange som benytter seg av useriøs arbeidskraft.

Store nettselskap som Hafslund og Eidsiva har de siste to åra intensivert jakten på ufaglærte i el-bransjen.

På to år har Eidsiva nett avdekket over 160 tilfeller av ulovlig elektrisk arbeid.

Hafslund Nett, som er landets største nettselskap hadde 89 saker om ulovlige el-installasjoner i 2018. Disse sakene gjaldt kun virksomheter og ikke privatpersoner.

– Vi har ikke en god oversikt over omfanget av problemet. Vårt inntrykk er at det er et økende problem, sier Otto Rune Stokke i Hafslund Nett.

BRANNFARLIG: Kobbertråd brukt på sikringer for at sikringene skal tåle mer strøm. Oppdaget i en bolig under et tilsyn av Eidsiva nett. Foto: Elsikkerhet Norge

– Jo mer vi jobber med dette, jo mer finner vi, sier Johansen.

Gjennom tips og uanmeldte kontroller avslører de folk som jobber ulovlig. Nylig måtte de kutte strømmen til flere rom på et stort hotell på Hedmarken.

– Rommene hadde blitt pusset opp, og det elektriske arbeidet var utført av elektrikere som ikke hadde lov til å legge opp strøm, sier Johnsen.

I fjor avslørte Eidsiva nett en person som utga seg for å være elektriker. Mannen hadde satt inn en avisannonse der han skrev at han utførte diverse småjobber. Han hadde ikke godkjenning til å jobbe som elektriker.

ULOVLIG ARBEID: Personen som satte inn denne annonsen i Hamar Arbeiderblad hadde ikke tillatelse til å jobbe som elektriker. Foto: Elsikkerhet Norge

Slik sjekker du hvem som er trygge å bruke

Halvparten av alle branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr eller feil på det elektriske anlegget.

Dersom det begynner å brenne, og du ikke har dokumentasjon på at arbeidet er lovlig utført, risikerer du å måtte tilbakebetale eventuelle forsikringspenger.

I 2016 utbetalte forsikringsselskapene over 200 millioner kroner i erstatninger på grunn av feil i elektrisk anlegg, ifølge Gjensidige.

Nettselskapene råder derfor alle til å sjekke at de som utfører el-jobber for seg, har nødvendig tillatelse. Det kan du enkelt gjøre via Elvirksomhetsregisteret.

