Barnehage i Kongsvinger stengt etter trusler mot ansatte

Styrer Tone Rymoen i Eskoleia barnehage bekrefter for NRK at barnehagen er stengt på grunn av en uavklart trusselsituasjon.

Glåmdalen omtalte saka først.

Rymoen sier det er ansatte som føler seg truet. De kommer til å anmelde saken, og vil ikke si mer om hva truslene går ut på.

– Det er trusler mot ansatte. Det er det jeg kan si.

Trusler mot flere ansatte

Hun sier til NRK at det er snakk om trusler mot flere av de ansatte ved Eskoleia barnehage.

Tone Rymoen vil ikke gå inn på i hvilken form truslene er kommet. Hun vet ikke hvor truslene kommer fra, og de har kontakt med politiet. De ansatte er redde.

– Det er mye tanker og følelser, sier Rymoen.

Hun sier at de har fått aksept av foreldrene til å holde barna hjemme, og at de har forståelse for situasjonen.

– De har vist forståelse og omtenksomhet. De tenker på oss.

Det er rundt 70 barn som går i barnehagen med 17 ansatte.

Barnehagestyreren vet ikke hvor lenge de kommer til å holde stengt. Situasjonen er ennå uavklart.

Lite informasjon så langt

Krimsjef Rune Bekkemoen ved Kongsvinger politistasjon sier at det er lite han kan opplyse om saken så langt.

– Vi har fått informasjon om at det er noen ansatte som har følt seg truet. Vi avventer også en anmeldelse som er varslet i saken, sier Bekkemoen til NRK.

Han sier at det er ingen politifolk som er til stede i barnehagen.