– Det er helt forferdelig. Det er fryktelig trist at noen får seg til å gjøre noe slikt.

Det sier Jill-Jeanette Valås, som er SU-representant i Slemsrud barnehage i Hamar.

Tre ganger denne uka er det blitt oppdaget avføring på forskjellige steder i barnehagen.

FÅTT NOK: Jill-Jeanette Valås har fått nok av at folk tar seg inn i barnehagen og gjør fra seg i lekeområdet. Foto: privat

Nå har de sett seg nødt til å anmelde forholdene. I tillegg har de hengt opp en plakat ved inngangen, med «Ikke lov å bæsje her!», i håp om å få en slutt på ugjerningene.

– Om det står tydelig at det ikke er lov å bæsje der, så er terskelen kanskje litt større for å faktisk gjøre det. Da blir folk bevisst på at vi følger med.

– Fra et voksent menneske

Valås forteller om avføring på barnehagens trampoline. I tillegg har noen gjort fra seg i en sandkasse, samt midt i en stor huske.

– Det er snakk om mye avføring. De hadde brukt en genser til å tørke seg med, og avføringen er klint rundt.

Hun forteller at huska, som de fant avføring i brukes av barna hver dag, men at den nå er avsperra med teip.

– Ungene synes det er kjempeekkelt. Foreløpig er huska ødelagt. Vi har rengjort den, men vi vet ikke om vi kan få den helt ren.

STENGT: Husken, som blir flittig brukt av barna i barnehagen, er stengt. Noen har gjort fra seg midt i huska, og avføringen har etterlatt seg spor i fibrene. Foto: privat

Valå sier det er tydelig at avføringen er fra et voksent menneske. Hun er redd barna i barnehagen får det i seg.

– Vi har jo barn som krabber her. Om de får i seg dette så er det veldig utrivelig.

Det var HA som først omtalte saken.

Utsatt for hærverk

Saken er nå anmeldt til politiet. Valå håper de som gjør fra seg i barnehagen forstår alvoret.

– Vi håper at det blir en slutt på dette. Det er utrivelig og ekkelt for alle at dette skjer, i den fine, gode og ellers trygge barnehagen vår, sier hun.

Barnehagen har også vært utsatt for hærverk gjentatte ganger de siste årene.

I skogen, rett ved barnehagen, har barna en lekeplass. Der har takplater og singelplater blitt revet av. Noen har også ødelagt et solseil og et lekekjøkken. I tillegg har er det blitt kastet egg på barnehagen.

Rammes av straffeloven

Sten Floor Nelson er politijurist i Innlandet politidistrikt.

Han sier to bestemmelser i straffeloven kan være aktuelle i en slik sak.

– Det ene er hærverk/skadeverk som har en strafferamme på et års fengsel. Men det avhenger av hvilke skade som er gjort. Er det ikke varig skade kan det dreie seg om bøter, sier han.

Det kan også rammes av bestemmelsene om plagsom adferd. Straffen her vil blant annet avhenge av hyppigheten.