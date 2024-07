Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Grue kommune skal flytte 11 barnehagebarn til Grue barne- og ungdomsskole midlertidig på grunn av plassmangel i barnehagen.

Foreldre er opprørte fordi kommunen vil flytte 11 barn fra Solungen barnehage til Grue barne- og ungdomsskole med rundt 200 elever.

Dette skal gjøres midlertidig i påvente av bygging av ny barnehage, som tidligst vil stå klar om to år.

– Jeg har ikke ord. Det stresser meg og ødelegger egentlig hverdagen min. Jeg får varsel på klokka om at jeg er stressa og må roe ned, sier Andrine Engelstad Glomsås.

Hun har en datter på fire år som må inn i skolen til høsten.

Andrine Engelstad Glomsås mener barnehagebarna er for små til å bli flyttet til skolen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hun er bekymret for at barnehagebarna til høsten får det utrygt ved å gå i barnehagen på barne- og ungdomsskolen.

Noen har søkt seg bort

Foreldrene mener at skolen ikke er tilpasset barnehagebarna, verken lokalene eller uteområdet.

Ann-Katrin Finsand har søkt barnet sitt inn i en privat barnehage i nabokommunen Åsnes.

– Det er veldig trist at det skal være nødvendig, men vi må tenke på barnas beste, sier hun.

Hun kjenner til 4–5 andre barn som har søkt barnehageplass i nabokommuner.

Foreldrene mener at verken lokalene eller skolegården er tilpasset barnehagebarn. Fra venstre: Hanne Bjugstad, Bjørnar Melås, Ann-Katrin Finstad og Andrine Engelstad Glomsås. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De mener at det skaper et utrygt miljø for 4–5-åringene.

– I stedet for å være eldst i barnehagen, blir de små på en skole med 1–10 trinn, sier Engelstad Glomsås.

FAU ved Solungen barnehage har også sendt bekymringsmeldinger til kommunen om dette.

Det var lokalavisa Glåmdalen som omtalte denne saken først.

Kommunedirektøren: – Tilbudet er forsvarlig

Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård forstår foreldrene, men mener de ikke har noe å frykte.

– Det er veldig leit at foreldrene ikke har opplevd at det nye tilbudet føles trygt og godt nok, sier Mikkelsgård.

Han sier at han forstår foreldrenes bekymring.

– Det hadde sikkert jeg også vært hvis jeg hadde hatt barn som skulle gå siste året i barnehagen.

Men Mikkelsgård mener at det er et forsvarlig tilbud.

Ole Frode Mikkelsgård er kommunedirektør i Grue kommune. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunen har vurdert 14 alternativer før de valgte skolen som de mener er det beste midlertidige løsningen med de økonomiske rammene kommunen har.

– Jeg er trygg på at det gode barnehagetilbudet vil opprettholdes.

Kommunedirektøren forklarer at barnehagebarna får sitt eget rom og uteareal ved skolen.

Det skal også gjøres nødvendige tilpasninger for å sikre trygghet, og barnehagebarna skal etter planen være mest mulig i Solungen barnehage som ligger like ved.

– Må følge loven

Barnehageloven stiller krav til hvordan barna skal ha det i barnehagen, blant annet krav til bemanning og at alle skal ha et trygt og godt miljø i barnehagen.

– Kommunen har ansvar for at barnehagene den eier oppfyller kravene i barnehageloven og forskrifter. Disse må være oppfylt, uavhengig av kommunens økonomi og organisering, sier seniorrådgiver Christian Duus i Utdanningsdirektoratet (Udir).

Statsforvalteren i Innlandet har ansvaret for å passe på å sikre at barnehagene oppfyller kravene.

Underdirektør for barnehage og opplæring, Jon Kristian Sørmo hos Statsforvalteren i Innlandet sier at alle som har barn i barnehage er opptatt av at barnehagen skal være et trygt og godt sted for barna å være og der de kan leke, lære og utvikle seg sammen med andre barn.

– Når det skjer endringer som blir beskrevet her, så er det forståelig at det kan skape usikkerhet og at det kan stilles spørsmål, sier han.

Han mener det er viktig med god informasjon og involvering av foreldrene i slike saker, for eksempel gjennom barnehagens samarbeidsutvalg.

– Vi vil be om opplysninger fra barnehagemyndigheten i kommunen. Det vil bidra til å opplyse saken ytterligere, slik at vi har et grunnlag for å vurdere om og eventuelt hvordan vi skal følge opp saken videre, sier Sørmo.

– Heller ikke bra for skolebarna

Heller ikke foreldrene til skolebarna er fornøyde med at barnehagebarna flytter til skolen til høsten og mener at det vil gå utover førsteklassingene også.

– Dette er ingen god løsning for noen. Barna på 1. trinn mister tilgangen til fellesarealer, lekerom og et ekstra rom som de kan bruke til gruppeundervisning, tilpassa undervisning og til å ta ut elever som har spesielle behov, sier Hanne Bjugstad.

Foreldrene mener det ikke er til barnas beste å flytte fireåringer til en barne- og ungdomsskole. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Foreldrene reagerer også på at det de mener har vært en dårlig prosess med lite informasjon.

– Vi ble informert om denne endringen gjennom lokalavisa. Vi har fått dårlige svar da vi har spurt om hvorfor, og hvilke kostnader dette har. Det har ikke vært noen god prosess, sier Bjørnar Melås.

Kommunedirektøren sier at foreldrene til barna i barnehagen er tatt med på råd gjennom blant annet befaring, foreldremøter og svar på skriftlige spørsmål fra foreldregruppa.

Har starta underskriftskampanje

Foreldrene har starta en underskriftskampanje med mål om å stille et såkalt innbyggerforslag.

Målet er at politikerne skal ta opp saken på nytt.

Det krever at 2 prosent av befolkninga i kommunen skriver under. Da kan de fremme en ny sak til kommunestyret. Det tok bare 20 minutter å få det nødvendige antallet.

Men det er ett problem for foreldrene: Kommunestyret ikke har møte før i september. Om foreldrene skal få en ny løsning før barnehagestart, har de dårlig tid.

Politikerne har delegert til administrasjonen å finne en løsning slik at det blir plass til alle barna.

Ordfører Rune Grenberg (Ap) sier at de har full tillit til at administrasjonen finner gode løsninger.

Rune Grenberg, Ap-ordfører i Grue kommune sier at de uansett ikke rekker å behandle saken på nytt før ordningen trer i kraft. Foto: Reidar Gregersen

Grue kommune har de siste årene lagt ned nesten alle barnehagene.

Kommunen har fra høsten én kommunal barnehage, Solungen barnehage, og én privat, Tjura barnehage.

Kommune med dårlig økonomi

Grue kommune sliter økonomisk.

Kommunen må kutte kostnader og håndtere et merforbruk på rundt 30 millioner kroner for inneværende år. Totalt må kommunen spare inn omtrent 40 millioner kroner for å komme i balanse. De økonomiske problemene er store. I fjor hadde kommunen problemer med å betale ut lønn til de ansatte.

Foreldrene er bekymret for at den dårlige kommuneøkonomien vil forsinke en ny barnehage.

– Vi er bekymra for at det ikke er satt noen sluttdato for den midlertidige løsningen, sier Bjugstad.

Hanne Bjugstad som er mor til et barn som skal begynne i 1. trinn fra høsten, sier de føler seg dårlig behandlet og at løsningen som kommunen har valgt ikke er bra nok. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunedirektøren kan heller ikke love at kriseløsningen kommer til å vare i bare to år.

– Det er vanskelig å si. Jeg kan jo håpe det, men noen garanti for det kan jeg ikke gi.

Men han sier at kommunestyret har vært tydelig på at man vil satse på barnehage, og vil ha ny barnehage så raskt som mulig.

– Jeg veit ikke hva dette ender med. Jeg håper at de kan innse at de gjør en stor feil, for ellers er det ingen som kommer til å ville flytte til Grue, sier Andrine Engelstad Glomsås.