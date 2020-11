Bakeri reddet av 23-åring med konditordrøm

Pensjonist Kjell Waagan (73) ruller fortsatt kjevla over baksten i morgentimene mens vi andre sover.

Ikke fordi han har så lyst, men fordi han føler at han må for at den tradisjonelle bakebedrifta skal overleve.

Får full lønn i læretida

I over 70 år har familiedrevne Waagans bakeri og konditori på Tynset vært en suksess. Dattera Anne Flemsæterhaug Waagan har tatt over, og har i de siste åra manglet fagfolk.

Det gjør også bransjen generelt, men nå finnes det endelig lyspunkter.

Ikke minst for Waagans, som nå har fått tak i en 23-årig institusjonskokk med en klar drøm om å bli konditor.

Etter to år med leting fikk bakeriet hjelp til å lage en ny, humoristisk stillingsannonse. Den så 23 år gamle Veslemøy Løkken som sjøl opprinnelig er fra nabokommunen Alvdal.

– Jeg tenkte at jeg faktisk kunne prøve å søke selv om jeg ikke har fagbrevet, sier hun.

Løkken er nemlig ikke ferdig utdannet konditor. Allikevel har bakeriet troa på henne, og vil gi hun full lønn i læretida.

Anne Flemsæterhaug Waagan (t.v.) sier at bakeriet vil satse på Veslemøy Løkken. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Vi er avhengige av dyktige fagfolk, så vi tenker at å gi full lønn er riktig. Det sier Anne Flemsæterhaug Waagan, som har tatt over familiebedriften.

Gunnar Bakke er daglig leder i baker- og konditorbransjens fagforening. Han mener at det alltid er en mulighet å betale godt for å få folk til ta en stilling.

Videre påpeker han at bedriftene står fritt til å betale mer enn vanlig lærlingssats dersom de føler at kompetansen er god.

– Uten at jeg skal oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme, så er det bra at Waagans bakeri strekker seg langt for å få kvalifiserte fagfolk.

Livsverket lever videre

I de siste årene er det far og pensjonist Kjell Waagan som har reddet bakeriet fra å stenge. Nå kan han se at livsverket hans lever videre.

– Jeg tror dette blir bra, sier han.

Anders og Elin Bauge er glade for at bakeriet kan fortsette driften. Foto: Stein S. Eide / NRK

Og det er ikke bare Waagan som er glad for at bakeriets dører vil stå åpne framover. Elin og Anders Bauge er to gjester som besøker kafeen ofte, til tross for at de bor i Oslo.

– Vi har hytte oppi her så Waagans er vi ofte innom. Her trives vi, sier Anders Bauge.

De to stamkundene synes det er helt topp at bakeriet har fått tak i en ny baker, og Veslemøy Løkken er spent på å komme i gang.

– Jeg gleder meg veldig, og tror jeg har mye å lære, sier hun.

Stort behov for fagfolk i bransjen

Waagans på Tynset er av få bakerier som har overlevd. Siden 1980-tallet har nemlig rundt 75 % av bakeriene i Norge forsvunnet.

Bakke forteller at økningen i antall nisje-bakerier er inspirert av både mikrobryggeri og lokale matprodusenter. Foto: Runa Victoria Engen

Allikevel ser man nå en økning i små nisje-bakerier, ifølge Bakke. Han tror at det er en trend som kommer til å fortsette.

– Innenfor bakerisektoren dukker det opp nye, små bedrifter, og de er ofte på jakt etter fagfolk eller lærlinger.

Bakke forteller at landsforeningen nå jobber med å utdanne flere lærlinger. Det gjør de for å kunne støtte det behovet som er i bakerisektoren.