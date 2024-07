Saka samanfatta: Axel Staib (79) spring 699 kilometer frå Moss til Trondheim for å heidre sin avdøde venn og treningskamerat, Øyvind.

Staib starta å springe for 12 år sidan og er eit godt eksempel på at det aldri er for seint å starte med trening.

Professor i treningsmedisin ved NTNU, Dorthe Stensvold, meiner det er imponerande å gjennomføre nærast 18 maraton i løpet av 18 dagar, særleg i ein alder av nesten 80 år.

Staib gir råd til dei som vil begynne å springe: Det er viktig å berre snøre på seg skoa, komme seg ut og springe, sjølv om det kjennest tungt i starten.

– Han og eg, vi sprang og vi sykla. Vi gjorde mange rare, sprø ting saman, minnast Staib.

79-åringen er godt i gang med å springe dei 699 kilometrane mellom Moss til Trondheim.

Det gjer han for å heidre vennen og treningskameraten sin, Øyvind, som døydde i fjor.

Etter å ha lagt bak seg fleire hundre kilometer er han nord i Gudbrandsdalen. Snart skimtar han Trøndelag fylke.

– Det går veldig bra så langt, trass i litt regn innimellom går det fint, seier Staib.

Det er eit mørkt bakteppe som pregar mosjonisten på den lange turen. Foto: Mathilde Solbakken Stenberg / NRK

Fleire mil om dagen

79-åringen tek steg for steg. Dei lengste etappane er på nesten 50 kilometer, og han ventar å vere i Trondheim etter 18 dagar på tur.

– Eg tenker eigentleg berre på at eg må passe på at eg ikkje spring feil.

– Eg hadde trudd eg skulle la tankane fly litt meir og filosofere litt og slikt, men då trur eg nesten ein må gå, seier han.

Her kan du se de planlagte etappene han skal løpe: 2/7 – Rygge – Vestby (30,0 km)

3/7 – Vestby – Oslo (30,0 km)

4/7 – Oslo – Ullensaker Kirke (41,5 km)

5/7 – Ullensaker Kirke – Eidsvoll (45,3)

6/7 – Eidsvoll – Tangen (40,3 km)

7/7 – Tangen – Furnes Kirke (37,7 km)

8/7 – Furnes Kirke – Ringen (35,6 km)

9/7 – Ringen – Øyer (44,7 km)

10/7 – Øyer – Ringebu Stavkirke (42,6 km)

11/7 – Ringebu Stavkirke – Kvam (42,4 km)

12/7 – Kvam – Nord Sel (34,9 km)

13/7 – Nord Sel – Fokstugu (39,1 km)

14/7 – Fokstugu – Kongsvoll (36,0 km)

15/7 – Kongsvoll – Oppdal (48,5 km)

16/7 – Oppdal – Stamnan (41,7 km)

17/7 – Stamnan – Meldal Kirke (31,2 km)

18/7 – Meldal Kirke – Skaun (38,5 km)

19/7 – Skaun – Nidaros (39,0 km) ‍

Han byrja å trene på springing for 12 år sidan, og er eit godt eksempel på at det aldri er for seint å starte med treninga.

– Det er heilt sikkert. Det er aldri for seint, seier han.

Det er aldri for seint å begynne med springing, meiner Staib. Han begynte for 12 år sidan. Foto: Mathilde Solbakken Stenberg / NRK

– Heilt unikt

Professor i treningsmedisin ved NTNU, Dorthe Stensvold, synest løpeturen frå Østfold til Trondheim høyrest heilt vill ut, og lèt seg imponere over Staib.

– Han er nok ein ganske gjennomtrent person, som har førebudd seg på dette over lang tid.

Professor i treningsmedisin frå NTNU Dorthe Stensvold fortel at dette er unikt. Foto: NTNU

Uansett alder er det imponerande å gjennomføre nærast 18 maraton i løpet av 18 dagar, meiner ho.

– Når eg legg til at han er 80 år, så vil eg seie at det er heilt unikt.

– Det vi ser med aldring generelt, er jo at kondisjonen går ned, og muskelstyrke og muskelmasse går ned med alderen.

For at kroppen skal tole ein så lang løpetur, seier ho det er viktig med store mengder trening over lang tid.

Gode råd

Den spreke 79-åringen har gode råd til dei som vil byrje å springe.

«Hemmelegheita» til Staib er å springe roleg, men ofte. Turane treng ikkje nødvendigvis vere så lange. Foto: Mathilde Solbakken Stenberg / NRK

– Det finst noko som heiter «dørstokkmila». Den gjeld for alle, også meg. Då gjeld det å berre snøre på seg skoa, komme seg ut og springe.

– Sjølv om det kjennest veldig tungt å begynne med, så blir det betre. Det er erfaringa mi, tipsar han.