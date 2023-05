Rettssaken mot fem litauere startet tirsdag i Vestre Innlandet tingrett.

Ifølge påtalemyndigheten tilhører de en organisert kriminell gruppe som har innført, produsert og omsatt store mengder narkotika.

Mennene er tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen.

Aktor: Betydelig mengde

Tidligere er en mann dømt til 14 års fengsel i Oslo tingrett i forbindelse med den samme etterforskningen.

AKTOR: Statsadvokat Johan Petter Bærland er aktor i den store narkosaken som går i Vestre Innlandet tingrett. Foto: Frode Meskau / NRK

– Det er tatt ut tiltale for grov narkotikaforbrytelse på en meget betydelig mengde. I tillegg gjelder anklagen at virksomheten har foregått som ledd i en organisert kriminell gruppe.

Det sier statsadvokat Johan Petter Bærland til NRK.

Da straffesaken startet i Lillehammer tirsdag nektet fire av mennene noen form for straffskyld. En av de tiltalte erkjente delvis straffskyld.

33-åring hovedtiltalt

En 33 år gammel mann fra Litauen har den alvorligste tiltalen mot seg. Ifølge påtalemyndigheten har han produsert, lagret eller solgt ca. 143,9 kg amfetaminsulfat og lagret ca. 4,8 kg amfetaminbase.

– Flere land i Europe melder at de avdekker laboratorier som har til hensikt å omdanne amfetaminbase til amfetaminsulfat, sa aktor Johan Petter Bærland i sitt innledningsforedrag.

Dette er det siste leddet for å fremstille amfetamin for bruk og salg.

FORSVARER: Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer for en 33 år gammel litauer som fremstår som hovedmannen i narkotikasaken. Foto: Alexander Nordby / NRK

Fire andre litauere er sammen med 33-åringen tiltalt for å ha bidratt til å bearbeide eller omsette narkotika. Påtalemyndigheten mener de fem mennene ved to anledninger har produsert eller omsatt henholdsvis 50,3 kg og 29,6 kilo amfetaminsulfat.

Til sammen mener påtalemyndigheten dermed det er produsert hele 223,8 kg amfetamin.

Dette skal ha foregått i løpet av årene 2020 og 2021.

Politiet hacket kommunikasjonen

Et politisamarbeid mellom flere land har ført til avsløringen.

I 2019 og 2020 klarte fransk, nederlandsk og belgisk politi å hacke seg inn i to krypterte kommunikasjonsplattformer som het Encrochat og Sky ssc.

I tillegg klarte amerikanske FBI å overvåke kommunikasjonsplattformen Anom.

Flere kriminelle grupper skal ha brukt disse plattformene til å sende meldinger seg imellom. Over 1000 personer over hele verden skal ha blitt pågrepet som følge av dette etterforskningsarbeidet.

Også norsk politi fikk via kollegene i utlandet tilgang til meldinger sendt via disse plattformene. Dermed kunne de se hva som ble kommunisert mellom kriminelle i Norge. Det har ført til flere pågripelser.

Politiet kom også på sporet av to bolighus i Østre Toten. I kjelleren i det ene huset avdekket man det som er blitt beskrevet som et amfetaminlaboratorium.

Også i et uthus tilknyttet det andre boligen mener man det skal ha foregått omfattende produksjon av amfetamin.

KJELLER: I dette kjellerrommet i huset i Østre Toten fant politiet store mengder amfetaminprodukter og råvarer til slik produksjon. Foto: Politiet

Beslagla vogntog

Påtalemyndigheten vil be tingretten om å inndra utstyr som er blitt beslaglagt fra to av de tiltalte litauerne.

Beslaget består blant annet av et vogntog bestående av en Man trekkvogn og en tilhenger, en Volkswagen Golf, en Toyota personbil, en garasje, 100.000 kroner i kontanter samt flere mobiltelefoner.

Etterforskningen av saken var ferdig høsten 2021. Men det har tatt tid å få den opp for retten. Grunnen er at det har vært uenighet om hvilke bevis som kan føres.

MYE POLITI: I forbindelse med rettssaken er det mange tjenestepersoner fra politiet i og rundt retten I Lillehammer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Høyesterett har derfor behandlet spørsmålet om etterforskingsmateriale som var innhentet gjennom den digitale tjenesten Encrochat, kunne bli brukt som bevis i en norsk straffesak.

– Det vært to runder med utsettelser på grunn av at forsvarerne krevde deler av bevisene avskåret. Det er nå avklart. Høyesteretts ankeutvalg besluttet i januar at disse bevisene kan brukes i saken vår, sier statsadvokat Johan Petter Bærland.

Det er satt av hele seks uker i retten til å behandle den omfattende saken.