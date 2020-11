At vi er så friske no kan gå utover immunforsvaret

Folkehelseinstituttet følger med på kor mange som blir sjuke av andre ting enn koronaviruset. I perioden 16.–30. september vart det rapportert om 522 som hadde fått ein smittsam sjukdom som ikkje var covid-19. Det er 50 prosent mindre enn på same tid i 2019.

Det er ikkje sikkert det er berre bra i lengda, ifølge professor emeritus, Martinus Løvik.

– Eg trur kanskje at milde forkjølingar og lett magesjau er berre sunt, seier han.

Han er tidlegare avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet og ekspert på immunforsvaret.

Fungerande assisterande helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, meiner derimot at det også er mange positive effektar av å ikkje vere småsjuke.

Friskare enn før

Vi har mindre forkjøling, bronkitt, lungebetennelse og halsbetennelse enn før. I tillegg er det mindre omgangssjuke og diaré som spreier seg. Det seier fastlege i Lillehammer, Monika Knutsen.

– Vi har veldig god statistikk som viser at vi har vore mindre infeksjonssjuke etter at pandemien slo inn, seier ho.

BRA: Monika Knutsen som er fastlege, seier det er bra at vi er friskare no, for å beskytte dei svake i samfunnet. Ho håpar folk held fram å følge smittevernreglane og sikre seg mot covid-19 og andre sjukdommar. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Knutsen trur det handlar om at vi er blitt så gode på smittevern. Men at ein også såg i starten av pandemien at folk kvidde seg for å gå til legen.

Legen håpar dei nye vanane blir med oss også i framtida. Då kan ein kanskje hindre at dei mest alvorlege infeksjonane når dei mest sårbare.

Det er Martinus Løvik einig i. Men han trur vi har godt av å bli småsjuke i blant.

Immunforsvaret sovnar

Professoren forklarar at mikrobar triggar immunforsvaret vårt og held det i beredskap. Mikrobar er virus og bakteriar og vi har mykje av det i kroppen vår allereie.

BAKTERIAR ER BRA: Martinus Løvik seier ein har sett gjennom historia at bakteriar forsterkar immunforsvaret vårt. Foto: Privat

Å få i seg desse virusa og bakteriane kan gjere at ein blir betre rusta til å stå imot meir alvorlege infeksjonar.

– Dersom vi ikkje blir stimulert av mikrobane er det som immunforsvaret blir litt meir søvnig og tar det med ro, seier Løvik.

Å bli lett forkjølt i blant kan difor vere bra for dei fleste av oss. Unntaket er for dei med astma, fordi forkjøling er kjent for å gi anfall.

– Men for immunforsvaret på sikt blir det kanskje litt svakare fordi det ikkje får opptreninga og stimuleringa ein elles får, seier han.

– Positivt at vi er friske

Espen Rostrup Nakstad seier dette er noko ein veit veldig lite om. Men ein ser nokon positive effektar av at vi er mindre sjuke. Mellom anna døyr færre av vanleg influensa.

– Og vi har sett ute i verda at det er færre for tidlege fødslar og mindre alvorlege hjarteinfarkt i mange land. Det kan vere anten fordi folk tar det meir med ro. Eller at det er mindre infeksjonar, seier Rostrup Nakstad.

POSITIV EFFEKT: Espen Rostrup Nakstad meiner det finst flest positive effektar av at vi ikkje er forkjølte og får omgangssjuke no, og er ikkje bekymra. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han seier immunforsvaret vårt hugsar godt nokon infeksjonar og kan gjere oss immune. Eit døme er vasskoppar, som ein bør bli utsett for tidleg. Men det er ikkje gitt at det er veldig bra å vere sjuk ofte, trur han.

– Det er ein del effektar av dette som er gunstige også. Men det er sikkert nokon uheldige konsekvensar for immunforsvaret fordi ein er mindre eksponert for virus som kan gi meir langvarig immunitet, seier han.

Rostrup Nakstad er likevel ikkje bekymra. Vi testar rundt 100 000 kvar veke som har luftvegssymptom.

– Forkjøling vil ikkje bli borte frå samfunnet og det vil framleis vere mange som går gjennom det kvart år sjølv om det ikkje blir like mykje i år. Eg trur vi først og fremst må tenke på covid-19 no, seier han.

Bakteriane er dine venner

Martinus Løvik seier forsking viser at bakteriar alltid har vore med på å gjere oss friskare. Tidlegare var hygienen vår dårleg. Sjølv om det var meir infeksjonar og større påkjenningar ved sjukdom då, var truleg immunforsvaret betre. Medicalxpress publiserte ein artikkel om dette i 2018.

– Indianarane var veldig strenge på det blir det fortalt. Barna skulle ikkje vaskast for mykje for då vart dei sjuke. Å bryte kontakta med moder jord var farleg. Ein kan lure på om det ikkje er eit instinkt i oss, seier Martinus Løvik.

Han seier dei aller fleste bakteriar og virus er snille med oss, men at det sjølvsagt finst dei som vi må beskytte oss mot.

– Akkurat som med folk. Dei fleste er jo hjelpsame og greie eller i verste fall likegyldige. Også er det nokon få som er slemme. Covid-19 er ein terrorist for å seie det slik, seier professoren.