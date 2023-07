Asfalterer E6 midt i turistsesongen: bilistar har stått i kø i over éin time

Ein køyretur som vanlegvis tek rundt sju timar, vart vesentleg lengre for Frode Utvik og kona.

Onsdag var dei på veg frå Ålesund til Kongsvinger, men like før Dovreskogen var det bom stopp.

– Det har teke oss halvannan time å køyre frå Dombås og nedover til Dovreskogen, seier Utvik.

Det er ei strekke på rundt to mil.

Får ikkje gjort så mykje

Årsaka til dei lange køane er asfaltarbeid, ifølgje trafikkoperatør i Statens vegvesen, Arvid Wahlstrøm.

– Dei lange køane kjem i stor grad av at asfalten må tørke, og det tek noko tid, seier han.

– Eg forstår at det er upopulært, men det er ikkje så mykje vi får gjort med det.

Køyrefelta i både nord- og sørgåande retning er påverka av arbeidet, og det er manuell dirigering på staden

Fleire kilometer lang kø

Utvik, som nærmar seg to timar i køen på E6, synest det er rart at hovudvegen mellom Austlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag blir asfaltert midt i turistsesongen.

Han synest det er kjedeleg å måtte stå i kø så lenge, men strekar under at dei lir ingen nød.

– Vi er irriterte for å seie det sånn. Det er rart at det er asfaltarbeid her midt i turistsesongen, i staden for på natta eller i september til dømes, seier han.

Då NRK snakka med Utvik, anslo han at køen var 12–15 kilometer lang.

– Det er ein enorm kø, seier han.

Omkøyring via riksveg 3

Utvik og kona hamna i køen før det var skilta at det var asfaltarbeid lengre framme.

– Hadde vi visst dette på førehand, kunne vi kanskje tatt ein annan veg, seier han.

Trafikkoperatøren fortel at ein kan velje å køyre riksveg 3 gjennom Østerdalen som omkøyring frå begge sider.