Ber oss snakke om døden: – Det skal mye mot til

Åsa Serholt Jensen syntes det var vanskelig at broren hennes ikke ville snakke om døden da han var syk.

– Han klarte ikke å snakke med barna sine. Og det har vært vanskelig for flere av dem i etterkant. De fikk ikke tatt farvel, sier hun.

Åsa og familien har fått merke hvor tøft det kan være når det ikke snakkes om de alvorlige tingene.

Nå råder hun andre til å snakke om de vanskelige temaene i livet.

SNAKK OM DØDEN: – Man kan kanskje ikke alltid dele de samme tankene, men det er noe med å sette ord på hva man selv ønsker. Man gjør seg selv sårbar, men man tråkker ikke på noen andre. Jeg tror det er et godt utgangspunkt, sier Åsa Serholt Jensen. Foto: Frode Meskau / NRK

Hvordan snakke om døden?

Åsa snakker om viktigheten av å være ærlig om sine egne behov når det gjelder vanskelige samtaleemner.

– Når ting er vanskelig, så er det alltid ganske trygt å snakke om seg selv. Man kan alltid si noe om hvordan man selv opplever det, og hva man selv trenger.

Åsa får støtte fra psykolog Line Marie Warholm.

Psykologen forteller at det kan hjelpe å dele med andre. Hun tror på å sette ord på følelser og å få trøst når det er noe som er vondt i livet.

Warholm mener det viktigste er å kjenne på at de man har rundt seg vil være der. Det å oppleve at andre trekker seg unna, er kanskje det verste.

Hun oppfordrer til å snakke med sine nærmeste.

– Vi tenker i stor grad at vi skal beskytte hverandre mot smerte. I dag er vi kanskje veldig kjappe med å gå til psykolog eller å gå i terapi.

Samtidig kan det være vanskelig når den som skal dø ikke vil snakke om det. Psykologen minner om at det er viktig å ha respekt for nettopp det.

– Man kan ikke tvinge den andre til å snakke. Men da kan man kanskje snakke med andre man har rundt seg om at «dette er vanskelig for meg, og han vil ikke snakke».

Men vi er alle forskjellige og det finnes ingen fasit, legger hun til.

Målgruppa er deg og meg

Åsa, som selv er sjukepleier, er med på å arrangere et seminar og en temauke om døden og åpenhet, 13 år etter at broren døde.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Innlandet står bak temauka, i samarbeid med Hamar kommune.

Der jobber også Reidun Hov – som nylig ledet en studie der 60 alvorlig syke og døende ble intervjuet.

– Det er alltid for tidlig, inntil det er for sent. Når døden har kommet, så får vi ikke gjort om på det, sier Reidun Hov.

TEMAUKE: Arrangørene håper seminaret og temauka kan «så» noen tanker hos folk – som igjen kan gjøre det lettere å prate om et vanskelig tema. Foto: Frode Meskau / NRK

Målgruppa for seminaret er deg og meg, for vi skal jo alle dø.

Men få av oss har kanskje tatt samtalen med våre nærmeste om tro, tvil og frykt. Det er vanskelig både for den som skal dø og for de nærmeste.

– Det å ta mot til seg og tørre, det tror jeg er viktig. Det å tørre og snakke om det. Og at man våger å være ærlig, sier Hov.

Finner trøst i naturen

Etter at broren Ola Serholt døde bare 42 år gammel var det vanskelig å jobbe med sorgen for Åsa Serholt Jensen.

Men hun fant trøst i naturen.

– Jeg kunne noen ganger føle at jeg nesten var sånn omsluttet av naturen. At den var noe større enn meg selv. Det var en slags trøst eller ventil, sier hun.

Broren Ola var musiker, og han var i studioet nesten helt til det siste. Å høre brorens musikk i dag gjør også godt.

– Det gir meg veldig kontakt med den som han var. Og så er det jo også mye musikk i hans familie blant barna hans fortsatt. Jeg kjenner ham igjen på en måte i deres musikk også, sier hun.