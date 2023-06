CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Onsdag forrige uke var en svært varm dag på Hedmarken. Tom Sveadalen og Merete Halsten Borud skulle ut med båten på Mjøsa for å nyte finværet.

Fra båten merket Tom seg en svart bil som sto parkert like ved mjøskanten.

Etter å ha vært ute i et par timer, dro de til land igjen. På vei hjem kjørte de forbi den samme bilen. Den sto fortsatt på samme sted.

– Da så jeg at det satt en i framsetet og hang litt framover.

Tom synes det så ut som at mannen i bilen ikke hadde det bra.

Paret valgte å snu for å se til mannen. Dét kan ha reddet liv.

TRYGT: Takket være Tom Sveadalen og Merete Halsten Borud kom Arne seg trygt til hjem, og videre til sykehuset.

Skulle bare kjøre en tur

Mannen som satt i bilen var Arne Bakken. Han hadde nettopp kjørt kona på jobb, og var på vei hjem igjen for å fortsette arbeidet med å male spisestua hjemme.

Men halvveis på veien mellom Lillehammer og Moelv begynte Arne å føle seg uvel og svimmel.

– Jeg begynte å se rare farger ute på Mjøsa, forteller han.

Arne stanset bilen, og gikk først ut for å trekke luft. Men da han kjente seg dårlig satte han seg inn i bilen igjen.

– Så husker jeg ikke mer.

GODE HJELPERE: Hjelpen Arne Bakken fikk av Tom Sveadalen og Merete Halsten Borud kan ha vært livreddende. Foto: Carl Anders Brynildsen Sørheim

Ble sittende i to timer

Arne sovnet og ble liggende i timevis før Tom og Merete banket på ruta.

– Jeg sa hallo, og da våkna han fort, forteller Tom.

Inni bilen var det glohett. Arne hadde ikke fått på aircondition-anlegget før han sluknet.

– Det var kjempevarmt inni der. Det var varmere enn utafor bilen, sier Tom.

Tom og Merete fikk Arne ut, og kjørte ham hjem. Hjemme får Arne i seg vann, og de blir enige om å ringe ambulanse.

På sykehuset får Arne vite hva som har skjedd.

Han har blitt utsatt for heteslag, og det skal ifølge legene ha vært snakk om minutter før det kunne gått virkelig galt.

Råd for å unngå heteslag Ekspander/minimer faktaboks Hold deg i skyggen på de varmeste dagene.

Drikk vann ofte, selv hvis du ikke føler deg tørst.

Pass på de aller yngste, eldre, og kronisk syke familiemedlemmer og naboer – små, syke og gamle kropper tåler høye temperaturer dårligst.

Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting – som hodepine, svimmelhet, forvirring, høy kroppstemperatur og kvalme.

Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann, og søke akutt hjelp hvis de trenger det.

Sjekk værmeldingen før du legger dagsplanen! Hvis du skal jobbe ute, trene mye eller gå i fjellet om sommeren er det viktig at du tar lange pauser når dagen er på sitt varmeste.

Vær forsiktig når du bader – bad ikke alene, og overvurder ikke dine egne svømmeevner.

Hvis du føler deg for varm innendørs, så kan en luftetur i skogen, en tur på biblioteket, eller et besøk på museum eller kjøpesenter være en god måte å kjøle seg ned på.

Hold soverommet så kjølig som mulig, det gir bedre hvile og tåleevne i heten. Kilde: Røde Kors

Ber folk passe på hverandre

Lege og leder for Røde Kors sitt hjelpekorps på Hedmarken, Rasmus Dyresen Lilleløkken, berømmer innsatsen til Tom og Merete.

Han oppfordrer alle til å passe ekstra godt på hverandre nå som det er så varmt ute.

– Inne i biler blir det fort fryktelig varmt. Da må man ta kontakt, være medmenneskelig og sørge for at alle har det godt. Det gjelder både mennesker og dyr, sier han.

VIS HENSYN: Lege Rasmus Dyresen lilleløkken ber folk om å passe ekstra godt på hverandre når det er svært varmt ute.

Legen mener det er sannsynlig at flere vil være utsatt for heteslag i framtiden.

Varslene fra ECMWF for de neste seks ukene viser at det meste av Europa kan vente seg en sommer som er varmere enn normalt.

Særlig gjelder dette for de sørlige deler av Norden samt for Storbritannia.

Varslene viser at temperaturene frem til 31. juli hver eneste uke vil ligge over det normale.

– Norge har ikke vært veldig utsatt for store hetebølger så langt, men i Europa ser man at det har vært store katastrofer knyttet til hetebølger. Med klimaforandringer vil vi kunne oppleve mye mer av det i framtiden, sier Lilleløkken.

– Vi har lært litt

Tom og Merete er glade for å ha hjulpet Arne.

De vil også oppfordre andre til å ta en ekstra sjekk, og ikke være bekymret for å forstyrre folk.

– Vi har lært litt av dette selv også, at det kanskje er greit å ta én sjekk for mye enn én for lite. Selv om det kanskje ikke alltid er sånn som det ser ut, er det greit å stoppe og se etter, sier Tom.