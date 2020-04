Får leie hytte etter jobb, men ikke bo i sin egen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før i uka ble regjeringa og partene i arbeidslivet enige om en nasjonal veileder for kommunene som blant annet skal ta hensyn til lokal verdiskapning.

NHO har gått hardt ut mot kommuner som har praktisert strenge innreise- og karanteneregler, fordi dette rammer næringslivet.

Hyttefolket har forlatt Trysil. Men for dem som jobber med å bygge hyttene, går hverdagen som normalt. I hvert fall nesten.

Martin Monné bor i Elverum, men har flere jobboppdrag i nabokommunen Trysil. Før hytteforbudet kom pleide han å overnatte i familiehytta i Trysil for å slippe pendlingen. Men det er det slutt på.

– Konsekvensen for meg er mer bilkjøring, lengre arbeidsdager og mindre effektiv jobbing, sier han.

Martin Monné mener hytteforbudet rammer arbeidsfolk og er ulogisk.

Lovlig å bo på hotell

FOLKETOMT: Hytteeierne har forlatt Trysilfjellet, men de som bygger hyttene har fulle dager. Foto: Ola Matsson

Det er forbudt å overnatte på hytta i en annen kommune enn den du bor i. Det gjelder også for arbeidsfolk.

Men for at de som trenger det skal kunne gjøre jobben sin, har kommunen åpnet for kommersiell overnatting.

Det vil si at arbeidsfolk fra en annen kommune kan leie et hotellrom eller ei utleiehytte i Trysil, dersom de kan dokumenter at de har en jobb å gjøre.

– Det henger ikke på grep, mener Martin Monné. Han mener det er større risiko for smittespredning ved å bo på hotell, og dessuten er det for dyrt.

– Å leie hotellrom er uaktuelt. Da hadde jeg tapt penger hver eneste dag, sier han.

Han mener hytteforbudet rammer de som driver næring, og at det må komme endringer.

– Det er viktig å legge til rette for at vi kan gjøre jobben vår på enklest mulig måte, sier han.

– Kan ikke gi dispensasjon

ORDFØRER: Erik Sletten kan ikke gi arbeidsfolk dispensasjon fra hytteforbudet. Foto: Stein S. Eide / NRK

NRK har snakket med håndverkere fra Oslo som jobber med hyttebygging i Trysilfjellet. Også de etterlyser en mer fleksibel ordning med mulighet for å bo på hytta i den perioden jobboppdraget varer.

Ordfører i Trysil Erik Sletten sier han ikke kan gi dispensasjon fra forbudet.

– Det kan hende forskriften er for stivbeint, men vi kan ikke endre den, sier Sletten.

Han sier han trodde det var tilstrekkelig å åpne for at arbeidsfolk fra andre kommuner kunne leie seg inn på hotell.

– Vi er opptatte av å holde hjula i gang, men dersom det må mer til, er det noe vi kanskje kan ta opp med sentrale myndigheter, sier han.

NHO støtter kommunen

NHO-støtte: Jon Kristiansen roser Trysil kommune. Foto: Moment Studio/NHO

Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, mener det er viktig å legge til rette for at bedrifter skal få gjort jobben sin.

Men han mener Trysil kommune gjør rett i å nekte arbeidsfolk å bruke hyttene sine. Han roser kommunen for å ha åpne for hotellovernatting, og mener bedriftene kan ta kostnaden ved å sette opp prisen på jobbene de gjør.

– Jeg skjønner at noen bedrifter kan oppfatte dette som vanskelig, men her tenker jeg at Trysil kommune gjør helt rett. De forholder seg til det myndighetene sier.

For murer Martin Monné er det ikke aktuelt å betale for hotellovernatting.

– Hvis du kan dokumentere at du jobber, bør det være mulig å søke dispensasjon, sier Monné.