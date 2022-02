Denne veka kom resultatet av folkeavstemminga i Innlandet. Der vil eit knapt fleirtal av innbyggarane at ein skal dele opp igjen Innlandet.

Fylkestingsgruppa i Arbeidarpartiet har hatt møte i dag der dei har stemt over saka. No har dei kome med ei innstilling ovanfor Representantskapet til Innlandet Arbeiderparti, som skal ha møte tysdag 22. februar.

– Vi har sagt at vi vil at ein skal behalde innlandet. Det har vi gjort med 14 stemmer for og det er fem stemmer som har sagt dei vil løyse opp Innlandet, seier gruppeleiar, Hans Kristian Enge (Ap).

Partiet skriv i ei pressemelding at valdeltakinga i folkeavstemminga var låg og at befolkninga i praksis er delt på midten.

Jamn folkeavstemming

Arbeidarpartiet har vore klare på at dei ikkje vil dele opp igjen fylka. Men under eit dramatisk fylkesting stemte ein av dei eigne mot si eiga gruppe og sørga for at det vart folkeavstemming.

Då resultatet av folkeavstemminga kom denne veka hadde 50,7 prosent svart at de vil splitte opp fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland. 48,1 prosent vil behalde Innlandet. Det skil 3.738 stemmer.

I pressemeldinga i dag skriv partiet at dei ikkje ser det som eit krav frå folket at ein skal bli Hedmark og Oppland igjen med dette resultatet.

Det har i tillegg vore høyring i kommunane og undersøking blant dei tilsette i fylkeskommunen.

Ifølge Ap har 25 av dei anbefalt ei vidareføring av Innlandet. 10 vil dele og 9 seier dei skal lytte til folkeavstemminga. Under medarbeidarundersøkinga sa fleirtalet at dei ville halde fram som Innlandet.

– Det er mange ulike syn rundt dette i Arbeidarpartiet, som i befolkninga eller ut frå at folkeavstemminga er såpass delt. Det er ei viktig runde gruppa har tatt på at fylkestinget hadde tre element som skulle bli lagt vekt på her, seier Enge.

Partiet har tradisjon for å binde gruppa i slike saker, ifølge Enge. Så sjølv om ikkje heile gruppa stemte for under dagens møte, kan alle Ap sine stemmer gå for å vidareføre Innlandet slik det er i dag.

– Tradisjonen der er at ein bind representantane om ikkje anna er avklart. Ut frå vedtektene følger ein vedtak i partiet i ei slik sak som dette, seier han.

Det er 22. februar at representantskapet skal bestemme seg for kva dei skal stemme under fylkestinget. Enge seier det ikkje er gitt at dei går for Innlandet der, sjølv om han trur det.

Senterungdommen er sjokkerte

Leiar i Senterungdommen i Innlandet, Torleik Svelle seier dei er sjokkerte og lei seg over Arbeiderpartiet og håpar dei snur.

– Dersom Ap no veljer å overkøyre folket og behalde Innlandet vil det vere både historielaust og ei skandale. Det er lange tradisjonar i Noreg for å lytte til folkeavstemningar, seier Svelle.

SJOKKERT: Torleik Svelle, som er leiar i Senterungdommen seier dei er sjokkerte over Arbeiderpartiet og håpar dei snur. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Han legg til at han opplever at Ap motarbeider folket og set regjeringa sitt arbeid i mistillig.

Senterpartiet, og fylkesvaraordførar Aud Hove, har vore tydelege heile tida om at dei ønsker seg tilbake til Hedmark og Oppland.

Hove seier ho ikkje vil binde fylkestingsgruppa si i saka. Men ho har ikkje fått signal om at nokon vil stemme imot partiet.

– Det Senterpartiet har vore tydelege på heile vegen, og som vi har fylkesvedtak på er at vi ønska folkeavstemming og at vi skal lytte til den. Det er vi einige om, seier Aud Hove.

Andre parti høyrer på folkeavstemminga

Fleire andre parti har hatt møter i dag. SV Innlandet er blant dei som meiner folkeavstemminga veg såpass tungt at dei vil gå inn for å dele opp igjen Innlandet.

– Vi har hatt ein konstruktiv debatt på vårt årsmøte. Vi har gjort ei heilskapleg vurdering. Og sjølvsagt veg ei folkeavstemming tungt, også når vi har vore pådrivar for å få folkeavstemminga.

Det seier fylkesleiar i Innlandet SV, Anne Lise Fredlund, som vart valt på nytt som leiar under årsmøtet.

Det same går Miljøpartiet dei grøne inn for ifølge gruppeleiar, Johannes Christian Wahl Gran.

– Vi meiner fylkeskommunen er viktig, og vi er opptatt av tenesteproduksjonen vår. Når MDG skal stemme i saka, gjør vi det med ein solid forankring i egne rekker. Vi stemmer for å behalde innlandet, seier han.

Også Pensjonistpartiet melder om at dei vil stemme for å løyse opp fylket. Partiet var med på å sikre et fleirtal for at det vart ei rådgjevande folkeavstemming.

– Om man liker resultatet eller ikkje, så meiner eg at det ut frå et demokratisk prinsipp er riktig og helt legalt å følge den rådgivande folkeavstemningen, seier Helge Thomassen.

Fylkestinget avgjer denne veka

Under fylkestinget onsdag til veka skal saka avgjerast. Arbeidarpartiet har 20 stemmer her og for å få fleirtal for å bevare fylket må dei ha 29 stemmer. KrF og Frp er dei to partia som enno ikkje har klart kva dei kjem til å gå for.

Då det skulle stemmast over om ein skulle gjennomføre folkeavstemming var dei ei stemme overvekt som avgjorde saka. Det var Ap sin Erik S. Winther som gjekk mot eiget parti. Enge er likevel ikkje bekymra for at noko slikt vil skje igjen.

– Eg fryktar ikkje noko slik i utgangspunktet. Eg trur dei fleste har ei lojalitet i forhold til partiet.