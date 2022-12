Appen teppelegger sosiale medier, men ekspert advarer

Du har sikkert sett det om du har scrollet gjennom Instagram den siste tiden.

Portrettbilder av venner og kjente, illustrert som vakre avatarer.

Bildene stammer fra appen Lensa, som bruker kunstig intelligens for å forvandle deg. Den ligger øverst på lista over flest nedlastinger i Norge.

Men du bør tenke deg godt om før du hiver deg på trenden.

Teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen tror mange gir fra seg bildene sine uten å tenke over hva som kan skje dersom de havner på avveie.

AVATAR: Bilder som dette er hyppig delt i sosiale medier den siste tiden. Illustrasjon: SKJERMBILDE/LENSA AI/NRK

Advarer mot bildedeling

Det er ikke rart at appen har tatt av, mener teknologieksperten.

– Du får mange skikkelig kule bilder som gjør at du synes du ser ut som en filmstjerne eller en veldig kul animert figur, sier han.

ADVARER: Nygård-Hansen advarer mot å dele informasjon om deg selv uten å sette deg inn i hva den blir brukt til. Foto: Hans-Petter Nygård-Hansen

Sosiale medier har spilt en stor rolle i appens popularitet. Nygård-Hansen mener bildene trigger «FOMO» hos mange – at man ikke vil være den siste som lager slike bilder.

– Da må du hive deg rundt, laste ned appen og betale de kronene det koster for et måneds- eller årsabonnement.

Når man først laster ned appen kan man betale 499 kroner for et årsabonnement, eller starte en gratis prøveperiode på en uke. Allikevel er det ikke gratis å bruke funksjonen «Magic Avatars», som lager de animerte bildene.

Hver gang man ønsker å generere nye bilder får man tre valgmuligheter: Betal 65 kroner for 50 biler i fem ulike kategorier, 85 kroner for 100 bilder i ti kategorier eller 129 kroner for 200 bilder i ti kategorier.

Alt du trenger å gjøre etter det er å laste opp 10–12 bilder av deg selv i forskjellige vinkler og posisjoner.

Når du har lastet inn bilder av deg selv gir appen deg forskjellige illustrasjoner tilbake. Disse er oppdelt i kategorier som blant annet «Cosmic»... Illustrasjon: Skjermbilde/ LENSA AI/NRK «Fantacy»... Illustrasjon: Skjermbilde/Lensa AI/NRK «Pop»... Illustrasjon: SKJERMBILDE/LENSA AI/NRK og «Fairy Princess». Illustrasjon: SKJERMBILDE/ LENSA AI/NRK

Ifølge appens personvernerklæring blir disse bildene slettet fra selskapets database innen 24 timer.

Nygård-Hansen forteller at det i utgangspunktet er trygt å bruke appen, men han advarer likevel mot å gi fra deg såpass mange bilder av deg selv.

Det kan dukke opp nye apper som lager enda kulere bilder.

Nygård-Hansen frykter at folk vil laste dem ned uten å lese brukervilkårene – og plutselig ha gitt fra seg mye informasjon om seg selv til en tjeneste man ikke burde gjort.

– På sikt er det en stor risiko for at din identitet ikke bare blir stjålet, men brukt til ting du overhodet ikke har kontroll over.

KOSTER: Det er ikke gratis å generere bilder i appen. Illustrasjon: Skjermbilde/Lensa AI/NRK

– Vanskelig å skille

Ifølge teknologieksperten har teknologien blitt så bra at man nesten ikke klarer å skille mellom hva som er den ekte utgaven av deg og hva som er AI-generert.

I feil hender kan de 10–12 uskyldige bildene man laster opp brukes for å generere falske nakenbilder.

Nygård-Hansen mener at nordmenn, som et av verdens mest godtroende, påkoblede og velstående folkeslag, vil være svært utsatt for misbruk av slik teknologi.

– Hvis bildene du gir fra deg kommer på avveie, og det blir laget en naken utgave, vil løsepengevirus kunne bli heftig bruk.

Vi skal ikke se bort fra at det er en realitet allerede i 2023, forteller eksperten.

Han oppfordrer alle til å bli mer skeptiske til hva de laster ned, og ikke minst hvem de gir fra seg data om seg selv til.

Ber foreldre følge med

Ifølge Lensa sine brukervilkår må man være minst 13 år for å bruke appen.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand mener at apper hvor man kan endre utseende på bilder kan skape utfordringer med tanke på selvbilde og identitet, særlig hos barn og unge.

– Derfor er ikke aldersgrensen nødvendigvis en god veiledning for å vite om appen er passende for barna, sier Velsand.

ANBEFALER: Velsand anbefaler foreldre å se nærmere på appene barna deres ønsker å bruke. Foto: Mathias Fossum / Medietilsynet

Medietilsynet anbefaler på generelt grunnlag at foreldre setter seg godt inn i de appene barna deres ønsker å bruke. Både for å beskytte barnas personopplysninger og for å beskytte mot potensielt skadelig innhold.

I tillegg oppfordrer de til å snakke med barna om hvilke utfordringer de kan møte og hvordan de kan håndteres fra ung alder.

– Da blir det også enklere å si ifra dersom man skulle oppleve noe skremmende eller ubehagelig på nett, sier Velsand.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Prisma Labs, som eier appen Lensa. De har ikke besvart våre henvendelser.