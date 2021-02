Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er så utrolig glade og takknemlige for at dette løste seg, sier Ingeborg Hemstad.

I går fortalte NRK om familien Hemstad som bor i Gränsbo, kun noen hundre meter inn i Sverige. Både Ingeborg, mannen og dattera jobber i Norge. Familiens 16 år gamle sønn går på skole i Trysil. Mens de tre eldste har tillatelse til å pendle inn i Norge, måtte yngstemann flytte hjemmefra da grensa stengte.

Ingeborg Hemstad luftet frustrasjonen sin på Facebook.

– Vi føler det som om vi er i ei gråsone der vi ikke har rett på noe normalt liv, sier hun.

Holder grensene stengt

Under regjeringa pressekonferanse onsdag begynte det å pipe i telefonen til Ingeborg Hemstad.

– Det kom både meldinger og telefoner fra folk som hørte på, sier hun.

For selv om grensene fortsatt holdes stengt, kom justis- og beredskapsministeren med ett viktig unntak.

Det gjøres et lite, men viktig unntak for barn som daglig pendler over grensen til Norge for å gå på skole. Selv om det for mange er digital undervisning, så har vi sett eksempler på yrkesfagselever som ikke får undervisningen sin på grunn av stengte grenser. Disse reglene endres fra og med førstkommende mandag. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Det betyr at 16 år gamle Stefan, som midlertidig bor hos bestemor i Trysil, kan flytte hjem.

– På fredag må vi nok både bake kake og spise en ekstra god middag, sier Hemstad.

Endringen gjelder fra mandag morgen, så ut skoleuka må sønnen holde seg i Norge.

Takker varaordføreren

Ingeborg Hemstad og familien har fått mye støtte etter at saken deres ble kjent. Varaordføreren i Trysil, Stine Akre (SV) engasjerte partikollega og stortingsrepresentant Karin Andersen.

Hun tok saken opp med kunnskapsministeren, som sendte den videre til justisdepartementet.

– Uten Akre og Andersen hadde dette trolig ikke gått i orden for oss. Jeg er så letta nå, sier Hemstad.

– Elevene lærer best når de kan være på skolen. Derfor er jeg glad for at det nå gjøres et unntak for barn og unge som daglig pendler over grensen til Norge for å gå på skole, sier Kunnskaps- og inntegningsminister Guri Melby (V).