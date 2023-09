Ap-ordførar Linda Døsen Stubsveen i Rendalen tar oss med opp til fjells. Ho viser oss kor vidt Rendalsfjella strekker seg.

Dei langstrekte flyene er dekka av reinlav, og framleis blømer røsslyngen. I sør ligg toppane i Sølenmassivet.

– Dette er hjartet i Rendalen. Og dei store, vidopne landskapa er unike. Dei er det viktigaste vi har, seier Linda Døsen Stubsveen.

Allereie i 2019 peikte NVE området ut som eigna for vindturbinar.

Kommunen sa nei den gongen. Og ingen vindkraftselskap har bedt om å få bygge ut vindkraft her. Men ordførar Linda er aldri heilt trygg, for henne er ikkje kampen over.

– Vi må passe på, og vi må stå opp for naturen.

Ho bruker mykje av valkampen til å snakke mot vindkraft. Både i eigen kommune, men også andre stader i landet.

Motstanden veks

Av dei 61 vindkraftverka i Noreg, ligg 3 i Innlandet. Til samanlikning er det 17 vindkraftverk i Rogaland og 17 i Trøndelag.



Leiar for Motvind Noreg, John Fiskvik, fortel at dei følger med i 55 nye kommunar i heile landet, der dei veit det finst planar, skisser eller tankar om å etablere nye vindkraftverk. Også i Innlandet.

– Men den sårbare naturen og kulturminna her i dei unike fjellområda må vernast mot slike inngrep, seier Fiskvik.



Og for vindkraftmotstandarane i denne delen av landet er ordføraren i Rendalen eit førebilete.

Verdiane

Linda Døsen Stubsveen meiner naturkrisa er like ille som klimakrisa.

Ho kjøper ikkje argumenta om at kommunen hennar ikkje tek ansvar. Kommunen har allereie vasskraftverk og har planar om eit solkraft-anlegg.



– Energikrise og klimakrise må sidestillast. – Det bør verdsettast mykje høgare at nokon vel å ta vare på naturen, i staden for å si ja til raske inntekter frå eit vindkraftverk.

– For oss har det mykje å si kva nabokommunane gjer til slutt. Landskapet er så ope og ein vindmøllepark i ei nabokommune vil visast også frå våre fjell.

Og den unge ordføraren har også formannskapet i ryggen.

Dei har bede henne ta eit møte med nabokommunar som ikkje har tatt eit endeleg standpunkt til vindkraft.

GUIDA TUR: Rendalsfjella var ei tid aktuelle for vindkraft, ingen har planar der nå lengre. Likevel arrangerer Motvind Innlandet guida tur her før valet. Foto: Frode Meskau / NRK

Vil feie for eiga dør

Nabokommunen i nord er Tynset. Ordførar Merete Myhre Moen (Sp) synest ikkje naboen skal bestemme kva dei gjer.

Ho vil ikkje si nei til vindkraft utan å ha diskutert det i kommunestyret.



– Ingen er villige til å sitte i mørket. Energibehovet som trengst for å oppfylle klimamålet er enormt. Alle kan ikkje ha att auga og si at dei ikkje vil bidra, seier Myhre Moen.



Ho seier ho vil sette spørsmålet på dagsorden om ho blir ordførar igjen etter valet.

Engerdal skal bestemme seg

Ordføraren i Engerdal, Line Storsnes (Sp), har allereie hatt besøk av sin ordførarkollega.

For der skal dei allereie i neste veke ta det første valet som kan føre fram til at det blir bygd eit vindkraftverk i deira fjell.

– Linda er jo i sin fulle rett til å si kva ho meiner. Men vi her må avgjere sjølv, seier Storsnes.



BER OM RO: Ordførar Line Storsnes ber om ro til å gjere det riktige valet for Engerdal. Formannskapet der skal si ja eller nei til å opne for eit vindkraftverk den 6. september. Foto: Frode Meskau / NRK

6. september skal formannskapet her ha sitt første møte om ein ny arealdelplan. Blant dei mange innspela til planen, ligg eitt frå vindkraftselskapet Norsk Vind.

Dei ber kommunen sette av eit område til eit vindkraftanlegg i Buhøgda/Gråkletten, med mellom 10 og 30 turbinar.

– Det vi skal vurdere er om vi skal si nei nå, eller si ja til at det blir laga ei konsekvensutgreiing.

Nå vil Storsnes ikkje si noko korkje om vindturbinar eller arealdelplanen, før den kjem i formannskapet.

– På den eine sida treng kommunen pengar til å gje innbyggarane gode tenester. Og på den andre sida står store og unike naturressursar på spel, seier Storsnes.

For dette har ho fått hard kritikk og sterke karakteristikkar av vindkraftmotstandarar på Facebook. Og bygda er splitta.

Det har vore såpass tøft at ho sjølv har gått ut på si eiga side og bedt om respekt for at ho vil vente med å flagge standpunkt.

Fakta om Rendalen, Engerdal og Trysil Ekspander/minimer faktaboks Dei tre nabokommunene i Nord-Østerdal er utkantkommunar med store naturressursar. Trysil skil seg ut med å vere ei av landets aller største hyttekommuner.



Rendalen

Flateinnhald : 3176,5 km2

Det er bygd hus og vegar på 7,3 km2 (kjelde: SSB). Resten er litt dyrka mark, men mest fjell, skog, myr og vatn.

Folketal: 1824



SSB sine prognoser viser folketalsnedgang på i underkant av 100 personar fram mot 2030. Men i fjor auka det på grunn av busetting av ukrainske flyktningar Gjennomsnittsalder: 50 år

Rendalen har inntekter frå Rendalen kraftverk. Og dei planlegg ein solcellepark nært sentrum av kommunen. Næringsliv: I hovudsak offentleg tilsette, primærnæringar og turisme. Engerdal

Flateinnhald: 2196,54 km2

Av dette er ca 4 km2 bygd ned av vegar og hus. Resten er litt dyrka mark, men resten er fjell, myr, skog og vatn. (Kjelde: SSB) Innbuartal: 1384

SSB sine prognoser viser folketalsnedgang på ca 100 personar innan 2030. Næringsliv: I hovudsak offentleg tilsette, primærnæringar og turisme. Trysil

Flateinnhold:2940 km2

Av dette er 14 km2 bygd ned av vegar og hus. Og ikkje minst hytter. Noko er dyrka mark, men resten er fjell, myr, skog og vatn.



Innbuartal: 6569

SSB sin prognosar viser foketalsnedgang på ca 100 personar innan 2030.

Næringsliv: Turisme. 7000 hytter, og dermed ei av dei største hyttekommunane i landet.

Offentleg tilsette. Primærnæringar





Pengar i kommunekassa

Lengre sør, i Trysil og Åmot, ligg Rasskiftet vindkraftverk allereie.

Ordførar Erik Sletten i Trysil meiner Rendal-ordføraren er i sin fulle rett til å påverke naboane sine.

– Men kvar kommune må ha gode, demokratiske prosessar før nokon eventuelt seier ja til vindkraft, for det er eit stort naturinngrep.

– I tillegg kjem lys og lyd frå vindturbinane som påverkar dei som er i nærleiken.

ERFARING: Trysil har erfaring med vindkraftverk og i år tek dei inn 15 millionar frå Rasskiftet. Men ordførar Erik Sletten er i tvil om det er meir natur å gje frå seg til vindkraft i Østerdalen nå. Foto: Frode Meskau / NRK

Men han føyer til at eit vindkraftverk i alle fall har to fordelar.

Det eine er at det produserer energi. Og det andre er at det gjev inntekter. For Trysil sin del er det rundt 15 millionar i år.

– Dette er viktige inntekter for oss, seier Erik Sletten.

I tillegg kjem det som grunneigarane tener på å ha turbinar på sin grunn

Alle må bidra

Jon Kristiansen i NHO Innlandet seier det er mange planar i Innlandet no som treng meir fornybar kraft.

– Difor har eg ei klar oppmoding til politikarane om å ta den krevjande samtalen i kommunestyra på kva kommunane bidra med ved å byggje ut fornybar kraft. Anten det er på vind, vatn eller sol.

I STEIN: Bygdefolk likte dette sitatet av veterinæren og forfattaren Halvor Paus så godt – at dei skreiv det i stein. Foto: Frode Meskau / NRK