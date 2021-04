På få år har tallet på ansatte i Statens vegvesen gått fra rundt 7500 til 4796 i februar i år. Det har resultert i mange tomme kontorplasser.

– Det er vanskelig å løse de oppgavene vi skal med så små fagmiljøer vi har fått nå.

Det sier Silje Myhre Amundsen, som er landskapsarkitekt i Statens vegvesen.

– Kompetanse forsvinner

I 2020 ble regionreformen gjennomført ved at fylkeskommunene selv tok ansvaret for fylkesvegnettet. I tillegg gikk Statens vegvesen over fra å være inndelt i geografiske regioner til å bli landsdekkende divisjoner.

Rundt 1500 ansatte ble overført til fylkeskommunene, og flere bygg minner om spøkelseshus med tomme kontorlandskap.

Nå har et stort antall ansatte forsvunnet til andre bransjer.

Asbjørn Stensrud kikker inn i ett av mange tomme kontorer i Lillehammer. Da Statens vegvesen flyttet inn i 2016, var alle kontorene bemannet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I tillegg har opprettelsen av Nye veier gjort at det er kommet enda en veiadministrasjon i Norge.

Med dette har viktig kompetanse forsvunnet, mener de ansatte.

En konsekvens av færre ansatte er at prosjekter de har fått midler til ikke blir gjennomført.

Det sier Asbjørn Stensrud som er seksjonssjef for drift i Statens vegvesen.

– Det er først og fremst at vi har blitt en pulverisert organisasjon som ikke har folk i sentrale funksjoner til å følge opp prosjekter som dette, sier han.

Skulle føre til effektivisering

Der det tidligere var en aktør, er det nå 11 fylkeskommuner og to vegorganisasjoner som har ansvaret for riks- og fylkesvegnettet i Norge

– På sikt frykter jeg det kan gå utover beredskapen og samfunnssikkerheten i Norge, sier Asbjørn Stensrud.

Statens vegvesen har tidligere sørget for en helhetlig planlegging, bygging, drifting og forvaltning av vegnettet.

– Det er bestemt at Statens vegvesen fortsatt skal ha denne rollen. Men en oppsplitting og omorganisering av fagmiljø byr på store utfordringer, sier landskapsarkitekt Silje Myhre Amundsen.

FRYKTER FOR BEREDSKAPEN: Asbjørn Stensrud er bekymra for at de skal miste mye fagkompetanse. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En slik splittelse av fagmiljøene vil rasere etaten, frykter ansatte. De er redd de ikke vil være i stand til å oppfylle sin rolle i framtiden.

Omorganiseringen skulle føre til effektivisering. Det stiller de ansatte nå spørsmål ved, da de mener det motsatte har skjedd.

–Vi håper dette kan føre til en evaluering av omorganiseringen, og at man på ny kan bygge sterke og robuste fagmiljø for å løse kjerneoppgavene på en mest mulig rasjonell måte, sier Asbjørn Stensrud.

Statens vegvesens bygg i Lillehammer er relativt nytt, men det er store områder som ikke er i bruk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tar bekymringen på alvor

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har hatt flere møter med tillitsvalgte i Statens vegvesen, og han bekrefter at de tillitsvalgte har uttrykt bekymring for situasjonen i etaten.

– Det er veldig mange ansatte som gikk fra Statens vegvesen til fylkene. Det er naturlig fordi fylkene har ansvaret for fylkesveiene. Og det er naturlig at de som jobber med fylkesveiene er ansatt i fylkene, sier Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide forteller at han tar de ansattes bekymring på alvor. Foto: Helena ViKtoria Johnsen

Han sier han opplever at det store flertallet er igjen i Statens vegvesen, og de har fått mange oppdrag.

Likevel mener han det er viktig å ta bekymringen fra de ansatte på alvor.

– Jeg opplever også at de har en kompetent organisasjon. Vi skal jobbe med å forbedre de delene som trenger det, forteller han.

Ansetter flere

Vegdirektoratet skriver i en e-post til NRK at det er mange nyansettelser på gang. De sier de ansetter 311 nye i mars.

– Vi får mange og gode søkere til de fleste stillingskategorier. Vi ansetter folk som skal bidra til å utvikle framtidens datadrevne Statens vegvesen, skriver Vegdirektoratet.

De erkjenner at det vil være en geografisk ubalanse i kompetansen en periode, som følge av omorganiseringen.

– Vi har levert svært godt selv i et krevende år med krevende omstillinger og korona. I fjor åpnet 113 km ny riksvei, trafikkstasjonene leverer tjenester med høyt volum. Beredskap har fungert godt under koronaperioden, skriver de.