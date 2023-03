Etter å ha blitt dobbel norgesmester og vunnet den jeveste konkurransen i Europa, prøver nå 26 år gamle Anniken Kristiansen Steen fra Hamar seg i frisbeegolfens hjemland, USA.

Mens interessen har eksplodert i Norge de siste årene, har idretten vært stor i Statene gjennom mange år.

Etter noen uker blant de beste spillerne i verden har hun innkassert flere gode plasseringer i den høyest rangerte turneringen innen frisbeegolf, nemlig ProTour.

I helgen ble hun nummer fem i ProTourens turneringen i Waco, der hun konkurrete mot de aller beste spillerne i verden.

– Grunnen til at jeg skal konkurrere mye mer i USA i år, er for å få enda sterkere konkurranse og utvikle meg videre som utøver, sier Steen til NRK.

Frem til i år har hun finansiert det meste av satsingen sin selv, ved siden av fulltidsjobb. Men i februar fikk hun sin første store sponsorkontrakter.

– Takket være sponsorene mine har jeg nå fått muligheten til å gjøre livsstilen og hobbyen min om til en jobb som gjør at jeg kan reise mer enn før.

Mener norsk frisbeegolf holder høyt nivå

Erik Hammer Staalesen er utviklingsansvarlig for disksport i Norges Amerikanske Idretters Forbund. Han hyller Steens USA-satsing og sier nordmenn ikke forstår hvor store prestasjonene til 26-åringen er.

– Det er et eventyr. Det er vanskelig å komme fra vinterlige Norge og så prestere så godt i USA rett etterpå, sier Staalesen.

Han peker på at Steen sammen med Lykke Sandvik fra Tønsberg, som også spiller i USA for tiden, er med på å drive nivået på norsk frisbeegolf oppover.

IMPONERT: Staalesen sier det er en stor prestasjon å konkurrere på toppnivå i USA. Flere nordmenn har prøvd seg blant verdenseliten tidligere, men ingen har klart å få det store gjennombruddet enda, forteller han.

– Nivået i Norge begynner å bli veldig bra om dagen – både blant spillere, på baner og hos arrangørene.

Til sommeren skal det spilles to såkalte Eurotourer i Norge. Da kommer noen av de beste spillerne i verden til Krokhol og Øverås, forteller Staalesen.

– Det er som å få Tiger Woods til Norge, sier han om nivået på turneringene.

– The sky is the limit

Også klubben til Steen på Hamar lar seg imponere over resultatene hun har å vise til fra USA de siste ukene.

– Vi er utrolig stolte over det Anniken presterer om dagen og er spente på hvordan hun vil utvikle seg videre, sier leder i Hamar frisbee club Thorbjørn Viberg.

Han peker på at Steen har lagt grunnlaget for satsingen sin på egen hånd sammen med sine nærmeste, og sier det er ekstra imponerende at hun nå lykkes på verdensbasis.

– Hun spiller sammen med de største rockestjernene i USA nå, det er virkelig stort.

Viberg tror Steen er god nok til å kjempe om en topp 10-plassering på verdensbasis.

– The sky is the limit, smiler han.

Satser på pallplasser

Steen ble introdusert for frisbeegolf av en bekjent i 2015. Noen år senere bestemte hun seg for å satse for fullt.

Nå er planen å jobbe seg inn mot topp 10-plasseringer i Protouren og å forsvare NM-tittelen sin.

– Så er det EM i år også i Estland, hvor målet er pallplass. Noen av de beste spillerne i verden er europeere, så å ta pallplass vil være en veldig sterk prestasjon, forteller Steen.