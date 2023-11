Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad kjøpte pulsklokken for å bli en bedre løper. Så ble hun kjent med «body battery»-funksjonen.

I løpet av året har hun fulgt stadig bedre med på alt klokken registrerer.

– Jeg skjønte at dette er interessant å se på. Hva er det som får meg til å stresse eller ikke stresse.

Det har ført til flere kalde bad, mindre TV og færre glass vin.

I SANNTID: De avanserte klokkene gir løpende oversikt over kroppens energinivå.

Stresser når hun «slapper av»

Mest overrasket er Nerstad over hva klokken sier om fredagsaktivitetene hennes.

– Da har jeg egentlig ganske høyt stressnivå, og da har jeg trodd at jeg sitter i sofaen og slapper av.

Hun beskriver en fredagskveld som er vanlig i mange norske hjem; taco på menyen, gullrekka på TV, og et glass vin eller et par øl for å runde av arbeidsuken.

Likevel, klokken viser at hun ikke slapper av.

– Men føles det som om du slapper av?

– Ja, det gjør jo det.

Klokken har gjort at Nerstad tenker mer gjennom hva hun har vært med på.

For eksempel, kan det tenkes at stressnivået på fredagskveldene henger sammen med at hun går nesten rett fra jobb, til spinning og videre til tacomiddag?

SJEKK FORSKJELLEN: Bildene er skjermdump av body-batteriet til en av NRKs reportere. Kurven viser stressnivået gjennom to ulike netter. Den første er en natt uten alkoholinntak på forhånd. Den andre etter tre glass rødvin.

Slik virker klokken Ekspander/minimer faktaboks Kroppens autonome nervesystem har som jobb å opprettholde kroppens grunnleggende funksjoner. Slik som blodtrykk åndedrett og fordøyelse.

Det autonome nervesystemet består at det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet.

Det sympatiske nervesystemet aktiveres særlig i stressende og krevende situasjoner. Aktiveringen vil føre til endringer i kroppen, slik som at hjertet slår raskere, blodkarene utvides, blodforsyning til fordøyelsesorganene minker og luftveiene utvider seg. Pulsvariasjonen, altså forskjellen mellom pulsen på innpust og utpust, blir lavere.

Det parasympatiske nervesystemet aktiveres når vi slapper av. Aktiveringen fører til det motsatte av det som skjer når det sympatiske nervesystemet er aktivert. Pulsvariasjonen blir høyere.

Det har blitt forsket mye på pulsvariasjon de siste tretti årene. Det er bred enighet om sammenhengen mellom høy pulsvariasjon, lavere stressnivåer og overordnet god helse.

Pulsklokkenes målinger av pulsvariasjon gjøres av en optisk sensor på undersiden av klokken. De tar utgangspunkt i pulsendringer på millisekund-nivå.

Dropper vin på jobbsamlinger

Nerstad har ikke fulgt klokken til «punkt og prikke», men hun har tatt hensyn til noen ting kroppen hennes reagerer på.

– Hvis jeg fjerner en del lyd, og har noen kvelder der jeg trekker meg unna, da lader jeg bedre.

PRIORITERER: Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad ønsker ikke tappe batteriet sitt for langt ned, dersom hun skal prestere noe dagen etterpå.

Hun har også lært at det ikke skal mye alkohol til, før det vises på kurvene.

Nerstad sier denne kunnskapen har ført til at hun nå foretrekker en kopp te hvis hun er sliten eller ikke helt frisk.

Det motiverer henne også til å droppe vin på samlinger med jobben der hun ønsker å prestere dagen derpå.

Stressforsker: – Vi trenger ingen klokke

Professor Anette Harris ved Universitetet i Bergen mener det er bra å være bevisst på hva som gir energi og hva som tapper. Hun er helt klar på at balanse er viktig.

– Vi mennesker generelt sett, har nok behov for å lytte mer til vår egen kropp enn det vi gjør. Men jeg tror ikke vi trenger en klokke til å fortelle oss det.

SØVN ER SUBJEKTIVT: Professor Anette Harris jobber i dag mest med søvn. Hun mener det kun er kroppen som kan si om natten har vært god eller ikke: – Føler du deg opplagt på dagtid, og du ikke må ha vekkerklokke og to kopper kaffe for å våkne, så er det en god nok indikator. Foto: Pressefoto / Universitetet i Bergen

Harris har jobbet mye med stresshormoner.

Hun sier at kroppen blir aktivert av bekymring og stress, men også av positive følelser som forelskelse og å glede seg til noe.

– Hvordan skal denne klokken avgjøre forskjellen på disse to tingene? Det er jo bare du som person som kan avgjøre det.

Helt enkelt mener Harris at det handler om å være ærlig med seg selv og ta seg tid til å stille seg spørsmålene: Hva trenger jeg i dag? Hvile eller aktivitet?

– For det vi vet, det er at når det blir travelt, så kutter vi ofte ned på det som er godt for oss.

«Body battery» trender som aldri før

Men – folk kjøper klokker som aldri før. De siste årene har det årlig vært solgt rundt en million aktivitetsklokker.

Det forteller Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

Det selges stadig flere av de mer avanserte modellene.

– Dyrere og med flere funksjoner, og større skjerm. Det har vi sett de siste tre-fire årene.

Ottemo tror dette henger sammen med lengre tids fokus på trening, og at mange er glad i «duppedingser».

– Jeg vil tro at det er en stor del av den voksne, norske befolkningen som har en smartklokke eller et aktivitetsarmbånd.

MARKED I UTVIKLING: Det er flere klokker på markedet som gir forbrukeren muligheten til å følge med på sitt eget energinivå gjennom dagen. Marte Ottemo i Elektronikkbransjen forteller at klokkene er populære. Foto: Frode Meskau / NRK

Mannen bak trenden: – En revolusjon på linje med antibiotika

Allmennlege Torkil Færø er aktuell med boken «Pulskuren» som ble lansert i januar. «Pulslegen» er opptatt av å få mest mulig ut av livet, og har selv lagt om livsstilen ved hjelp av energiovervåking.

– Pust og puls, altså helt grunnleggende livsfunksjoner, kan fortelle oss mer om helsen vår, enn det vi kunne håpe på som leger.

De avanserte klokkene overvåker aktivitet, stress, hvile og søvn. Det gjør det er mulig å tilpasse livsstilen til hva kroppen har mest behov for, ifølge klokken.

Og denne informasjonen er tilgjengelig både dag og natt. Det gir hver enkelt mulighet til å vurdere selv:

– Skal du tømme «body batteriet» helt i dag, eller har du mulighet til å holde litt tilbake og få en bedre balanse i stresset ditt?

Det mener Færø er revolusjonerende.

– Jeg mener dette er en revolusjon nesten på linje med antibiotika og vaksiner.

KAN GJØRE UNDERVERKER: Lege og forfatter Torkil Færø mener kontrollen man får ved bruk av «body battery» kan gjøre underverker på folkehelsen. – Ikke minst forhindre mye utbrenthet, slitenhet og fatigue-tilstander. Foto: Frode Meskau / NRK

Lykkeforsker advarer mot å søke perfeksjon

Ragnhild Bang Nes, psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, omtales som «lykkeforsker».

– Vi ser at vi på mange måter eksponeres for tips og råd, og lykkekurer; Hvordan oppnå det optimale eller bli bedre.

«Lykkeforskeren» tror pulsklokker kan være motiverende og nyttige, men advarer samtidig mot å stadig søke perfeksjon.

– Når vi eksponeres for perfeksjonsidealene hele tiden, da kommer de fleste til kort.

Ifølge Nes har forskning vist at målinger og stadig evaluering av hvor man er på veien mot lykkemålet, gjør at den enkelte blir mer opptatt av seg selv.

Men det gode liv handler om å være her-og-nå, og ofte om å gjøre gode ting for andre.

DET GODE LIV: Forsker Ragnhild Bang Nes tror på å finne en god balanse: – Det er en tett kobling mellom harmoni, balanse, ro og tilstedeværelse, og et godt liv. Balanse fremfor å «maxe» noe. Det er veldig viktig, og sterkt koblet til å ha det bra. Foto: OLKA FALBA

Tallforsker: – Det kan jo være bra, men det kan gå for langt også

Helge Thorbjørnsen, professor på Norges Handelshøyskole, er også skeptisk til «kroppsbatteri»-trenden.

– Det blir jo teknologien som dikterer døgnet ditt, at du faktisk ikke kjenner så godt etter selv. Det kan jo gi litt utilsiktede bivirkninger.

Thorbjørnsen er en av forfatterne bak boken «Tallskalle. Hvordan tallene styrer livet vårt». Han peker på at mennesker tolker tall ut fra sin egen oppfatning.

Særlig kan det være vanskelig å tolke tall som er personlige.

Han mener også at det er vanskelig å slå fast hva som er årsaken til stresset klokken registrerer. Og at jakten på disse sammenhengene lett kan føre til feilslutninger.

Ifølge «tallforskeren» viser forskning ofte økt motivasjon på kort sikt, mens det på lengre sikt kommer et tydeligere innslag av stress, ork og redusert motivasjon.

KAN TA OVERHÅND: Professor Helge Thorbjørnsen på NHH ser at pulsklokkene kan hjelpe folk til å ta fornuftige valg, men sier samtidig at er det vanlig at mennesker over tid blir i overkant fokusert på tallene. Foto: Pressefoto / Norges handelshøyskole

Lader batteriene sammen

Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad trener sammen med Merete Korsmo som nylig har startet treningssenter i Grue.

Begge har klokke på armen og hver for seg prøver de seg frem med små forandringer i hverdagen.

Merete Korsmo har lagt om kostholdet, og i likhet med Nerstad velger hun ofte å stå over vinglasset på fredagskveldene.

– Jeg tar meg fortsatt en fest, men det er sjeldnere. Det blir hele tiden den avveiningen, er det verdt det?

MINDRE SMÅGODT, MINDRE VIN: Etter fire treningstimer på Hæppi helse og pizza til middag, unngår Merete Korsmo smågodt og vin på fredagskvelden. Foto: Frode Meskau / NRK

I Grue er de blitt en gjeng som følger med på klokkene sine, og diskuterer effekten av det de gjør.

Denne vinteren skal de ta kalde bad sammen.

– Effekten du får på velvære og helse, den kan få deg til å gjøre mye rart, inkludert å bade i kaldt vann, ler Korsmo.

Hjemme i stuen fortsetter Nerstad å utforske hvordan hun kan påvirke stresskurvene.

– Jeg får ikke umiddelbare «blå kurver» av bading. For min del er det viktigere hva jeg gjør etterpå, sånn som TV, lyd, og telefon.