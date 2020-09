I en meningsmåling som Sentio har gjort for Hamar Arbeiderblad, får Senterpartiet en oppslutning på 27,9 prosent, mens Arbeiderpartiet får 26,7.

Det har murret i Hedmark Ap lenge før denne målingen kom.

12 av 21 lokallag har flagget at de vil bytte ut Anette Trettebergstuen fra Hamar med Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset på førsteplassen til stortingsvalget neste høst.

– Vi opplever Nils Kristen Sandtrøen som mer synlig i saker som vi er opptatt av. Han er litt mer lokal og litt mer distriktsorientert, sier nestleder i Tolga Ap, Morten Nyhus.

Anette Trettebergstuen har sittet på Stortinget for Hedmark Ap i fire perioder. Hun er for tiden leder for Aps kvinnenettverk og sitter i sentralstyret i Ap.

Delt innstilling

Leder i nominasjonskomiteen, Ole Martin Norderhaug og Jørn Jarle Røberg-Larsen. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Men kampen er ikke over. I formiddag la nominasjonskomiteen i Hedmark Arbeiderparti fram en innstilling der flertallet (6) vil ha Trettebergstuen på topp og mindretallet (3) vil ha Sandtrøen på topp.

Trettebergstuen er klar på at hun ønsker førsteplassen.

– Jeg er motivert for å jobbe for Hedmark og Innlandet og kjempe for en bedre distriktspolitikk, mot sentraliseringen og skaffe oss en ny regjering. Og jeg har lyst til å gjøre det fra førsteplassen dersom partiet mitt vil, sier Anette Trettebergstuen.

Hun synes hun og Nils Kristen Sandtrøen har hatt et godt samarbeid denne perioden. At han oppfattes som mer lokal enn henne, forklarer hun med at han har hatt bedre tid til å reise rundt.

– Jeg fikk barn rett før valgkampen sist og er alenemor. Jeg har også en del nasjonale verv i Arbeiderpartiet som gjør at jeg må reise over hele landet, sier hun.

Nehru Sand: – Oppsiktsvekkende

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand mener det vil være oppsiktsvekkende om Anette Trettebergstuen ikke får førsteplassen i Hedmark.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand sier det er oppsiktsvekkende hvis Anette Trettebergstuen blir vraket. Foto: NRK

– Utenfor Hedmark vil det nok vekke oppsikt. Man ser på henne som en naturlig del av stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, og ikke minst, en mulig statsråd hvis det blir regjeringsskifte, sier Nehru Sand.

Han mener det er urovekkende for Hedmark Arbeiderparti at de ikke er det desidert største partiet i en bastion som Hedmark.

I går fortalte NRK at en annen Ap-bastion , Trøndelag, er i fritt fall.

Men Nehru Sand mener Hedmark Arbeiderparti fortsatt har god mulighet til å bli størst og få to kandidater på Stortinget, slik de har i dag.

Distrikts-kampen

Foran stortingsvalget i 2017 ble Anette Trettebergstuen enstemmig nominert som førstekandidat og Sandtrøen som andrekandidat.

I forkant av nominasjonsmøtet i dag, var det lokallag i Østerdalen og sør i Hedmark som hadde byttet om på plassene.

Men også Stange Arbeiderparti heller mot å vrake Trettebergstuen.

– Vi er nok litt delt, men i møtet vi hadde i juni, så var nok holdningen å sette Nils Kristen Sandtrøen på topp, sier Grethe Mikaelsen. Trettebergstuen jobber med mange viktige politiske saker, men det er nok distriktsprofilen til Sandtrøen som har vært utslagsgivende i Stange.

Morten Nyhus i Tolga Ap har heller ikke noe galt å si om Trettebergstuen, men han tror likevel Sandtrøen er rett person nå.

– Personlig mener jeg at Nils Kristen Sandtrøen har potensial for langt større oppgaver i partiet. Han har det som skal til, sier Nyhus.

Endelig nominasjon

Kommunepartiene skal nå komme med tilbakemelding på nominasjonskomiteens innstilling innen 10. oktober.

Innen 25. oktober skal nominasjonskomiteen legge frem sitt endelige forslag. Nominasjonsmøtet er 28. november.