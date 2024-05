Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En kvinne i 60-årene døde i en ulykke mellom en traktor og et tog på en usikret planovergang i Disenå i Sør-Odal.

Dette er den andre dødsulykken på en usikret planovergang i Sør-Odal på et drøyt år.

Sør-Odal kommune har 23 planoverganger, hvorav 19 er usikret.

Bane Nor jobber for å redusere antall usikrede planoverganger på private småveier som er i daglig bruk.

Bane Nor hadde mål om å halvere antallet usikrede overganger innen 2028, men har gått tilbake på dette.

Statens Havarikommisjon og politiet har gjort undersøkelser på ulykkesstedet og startet etterforskning i saken. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En kvinne i 60-årene omkom i en ulykke mellom en traktor og et tog på en usikret planovergang i Disenå i Sør-Odal søndag.

– Det er vanskelig å finne de rette ordene når slike tragiske ulykker skjer. Tankene våre går til familien og de som kjente henne, sier ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal.

Det er bare et drøyt år siden en mann ble kritisk skadet og senere døde av skadene etter en ulykke med et tog på en usikra planovergang på Sander i Sør-Odal.

Kommunen har til sammen 23 planoverganger og 19 av dem er usikra.

Aktiviteten er spesielt stor på disse overgangene i onnene.

– Det er viktig å sikre at overgangene er trygge. Det blir enda viktigere med tanke på framtida når det er planer om flere togavganger på Kongsvingerbanen, sier Hvithammer.

Knut Hvithammer, ordfører i Sør-Odal sier at kommunen har opprettet et kriseteam som tar vare på de pårørende. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Ulykka på søndag skjedde da kvinnen skulle krysse toglinja med traktor.

Planovergangen, som ligger på en privat vei, blir mye brukt hele året av folk som bor i området.

For under ett år siden kolliderte en personbil med et tog på en usikra planovergang på Solørbanen

Vil legge ned planovergangen

I Norge er det 1.614 planoverganger på strekninger med togtrafikk.

1.266 av disse er usikra.

Bane Nor jobber for å redusere antall usikrede planoverganger på private småveier som er i daglig bruk.

– Vi ønsker å legge ned de usikrede planovergangene, eller eventuelt sikre dem, sier Pål Buset, som er prosjektleder for Holdningsskapende arbeid i Bane Nor.

Pål Buset. prosjektleder for Holdningsskapende arbeid i Bane Nor Foto: Esben Svendsen / Bane NOR

Bane Nor har også sett på denne aktuelle overgangen der ulykka skjedde søndag.

– Vi ønsker å legge ned denne planovergangen. Nærheten til Glomma gjør at grunnforhold er dårlige – noe som gjør at det blir vanskelig å sikre den på andre måter med for eksempel en undergang, sier Buset.

Foreløpig er det ikke tatt stilling til om hva som skal skje med overgangen.

Slik ser den usikra planovergangen Disen nord ut, hvor ulykka skjedde. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hadde mål om å halvere

Bane Nor hadde mål om å halvere antallet usikrede overganger innen 2028, men har gått tilbake på dette.

Årsaken er at det har vist seg å være mer tidkrevende enn antatt når både grunneiere og kommuner er involvert.

– Fra vi setter i gang til vi har kommet i enighet kan det ta noen år. Reguleringsplaner skal på plass i samarbeid med kommunene. Men vi jobber med å få lagt ned alle de usikra planovergangen, sier Buset.

I fjor ble det lagt ned 120 usikrede planoverganger.

Bane Nor har gjort undersøkelser på ulykkesstedet etter ulykken.

Fronten på toget fikk skader etter sammenstøt med traktor på Kongsvingerbanen. Foto: Petter Aamodt

Stor landbrukstrafikk over toglinja

Trafikken over toglinja er på denne tiden større enn vanlig.

– Mange bønder er avhengig av å komme seg over jernbanelinja for å få gjort jobben sin i en travel våronn. Det er egentlig et mareritt, sier Elisabeth Gjems som er leder i Innlandet Bondelaget.

Elisabeth Gjems, leder for Innlandet Bondelag, etterlyser tiltak. Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen / NRK

Hun etterlyser tiltak som kan redusere risikoen.

– Togene kommer raskt og det er ikke bare å se på rutetabellen. I tillegg til persontog, er det også godstrafikk. En varslingsordning via SMS kunne ha vært en løsning, sier Gjems.

Hun håper at Bane Nor vil være løsningsorienterte, slik at ikke for mange planoverganger blir stengt og at det blir lange omveier.

Havarikommisjonen på plass

Statens Havarikommisjon gjorde undersøkelser på ulykkesstedet mandag.

Det de gjorde var blant annet å samle inn informasjon og ta bilder.

– Det tar vi med oss tilbake for å ta en vurdering på hva vi skal foreta oss videre, sier Torbjørn Abegg Haugland, havariinspektør i Statens Havarikommisjon

Torbjørn Abegg Haugland, havariinspektør i Statens Havarikommisjon gjorde undersøkelser på ulykkesstedet mandag. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Det kan ta rundt ett år før rapporten fra kommisjonen er klar.

Politiet har også gjort undersøkelser og startet etterforskning i saken.