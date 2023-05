Tilbake på sykkelen etter dramatisk velt

Anders Skaarseth kan fortsatt ikke gå på beinet.

Leggen ble knust da han veltet og traff en fortauskant i stor fart under et ritt i Belgia i mars.

Men nå er han tilbake på sykkelen og ser lysere på livet igjen.

– Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg er ute og sykler igjen, så. Det er godt å ta på seg hjelm og én sykkelsko i hvert fall, om ikke to.

For han bruker joggesko på den skadde foten slik at han unngår slag og lett kan løfte foten av pedalen når det gjør vondt.

SKO: Nå trener Anders Skaarset med en sykkelsko og en joggesko. Foto: Frode Meskau

Knuste leggen

Velten i endagsrittet E3 Classic i Belgia var dramatisk.

Skaarseth satt på kanten av hovedfeltet da han plutselig skled ut. Lillehammer-syklisten falt av sykkelen og gikk rett i en fortauskant med kneet først i høy fart.

Han ble sendt til sjukehus etter uhellet.

– Det var ikke veldig artig. Jeg rakk ikke å tenke så mye før det skjedde. Plutselig så ligger man der.

VELT: Her får Anders Skaarseth leggen sin knust.

Det var tøft å få beskjed om at beinet var knust og at han måtte opereres.

Men han forteller at opptreningen har gått bra, og at han har hatt god støtte fra laget og folk rundt seg.

– Jeg tok første tur ute i forrige uke. Og så har det blitt et par turer. Så det blir å bare prøve seg litt sakte, men sikkert, sier Anders.

Fra Vikingskipet i Hamar setter han opp farten over Stangebrua. Det kjennes godt å være i farta igjen.

DEILIG: Lillehammer-syklisten Anders Skaarseth syns det er deilig å kjenne vinden i ansiktet igjen. Foto: Frode Meskau

– Det er deilig. Det er befriende. Nå kommer jo sommeren og beinet er på bedringens veg, så jeg ser lyst på det.

Må se Tour de France på TV

Nå er planene for sommeren endret. Han hadde tenkt å bruke sommerferien i Frankrike.

For når laget han sykler for, Uno-X, er invitert til Tour de France som første norske lag, så trodde alle at Anders var selvskreven.

– Det var planen det, hvis alt gikk som det skulle, så hadde jeg forhåpentligvis vært der.

Lillehammersyklisten betegnes som en av lagets beste klassikerryttere og var ansett som en viktig brikke for laget i vår.

Nå må han i stedet bli hjemme og se Tour de France på TV. Ny plan er å ta det igjen neste år.

TOUR OF NORWAY: Anders Skaarseth på 6. etappe i Tour of Norway i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB

– Like god, eller bedre

Enn så lenge må han trene forsiktig. Beinet har ikke grodd helt ennå. Så håper han å være klar for konkurranse igjen til høsten.

– Sånn det er nå føles det ikke så verst egentlig. Jeg håper kanskje i løpet av høsten, ja når det begynner å nærme seg august/september, kanskje.

– Bedre enn fryktet

Den danske treneren Casper von Folsach, håper Skaarseth skal komme tilbake på samme nivå som han var før ulykken.

STOR TRO: Trener for Uno-X laget Casper von Folsach har fulgt Skaarseth i ett og et halvt år. Han mener ulykken har gått bedre enn fryktet. Foto: Uno-X Pro Cycling Team

– Han var på et utrolig høyt nivå, og jeg har stor tro på at han skal klare det igjen. Det er ikke noe å si på vilje og moral, og han følger alle planer for å komme tilbake så sterkt som overhodet mulig.

Casper von Folsach sier Skaarseth var et sikkert kort, og jobber sammen med leger og fysioterapeuter for å få han dit igjen. Foreløpig så skal opptreningen gå over all forventning.

– Han var raskt tilbake på setet, og nå sykler han allerede utendørs. Sykling er en skånsom sport, så det ser bra ut, sier von Folsach

Skaarseth selv sier ulykken har gitt ham noen nye perspektiver.

– Så det er jo ikke egentlig bare negativt. Selvfølgelig skulle jeg gjerne vært skaden foruten. Men når jeg først er her, så må jeg bare prøve å gjøre det beste ut av det for å komme tilbake like god, eller bedre enn jeg var, sier Skaarseth.