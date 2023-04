Problema rundt salet av dei to storgardane i Stor-Elvdal gir seg ikkje. Sidan 2019 har gardane Gammelstu Stai og Seljordet skifta eigarar to gonger.

No vil Anbjør Svenkerud gå til sak for å få familiegardane til over 80 millionar tilbake. Det er på grunn av ei seter ho ikkje fekk behalde.

Men ein jurist meiner det var ei sjanse å ta å satse på å få skilje frå setra.

GARDEN: Gammelstu Stai ligg i Stor-Elvdal i Innlandet. Den låg i slekta til Anbjør Svenkerud i fleire generasjonar. No har den skifta eigar to gonger sidan 2019. Foto: Geir Olav Slåen

Meiner kjøpet er ugyldig

Eigedommen på over 60.000 dekar var i familien til Svenkerud i nesten 500 år og gjennom 13 generasjonar.

Ho valde å selje det på grunn av helsa si. Men ho hadde rekna med å få behalde setra, noko kommunen sa nei til. Difor meiner ho heile kjøpet frå fire år tilbake er ugyldig.

Det var Brøttum Almenning som kjøpte gardane samla i 2019. Men det gjekk ikkje som planlagt for almenninga.

Verken Stor-Elvdal kommune, Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet gav dei konsesjon. Dermed selde dei gardane vidare. Det var ekteparet Hildegunn og Jens Naas-Bibow som kjøpte det for 88 millionar kroner.

Men no, fire år etter Anbjør Svenkerud selde familiegardane til Brøttum Almenning vil ho gå til sak. Den gongen sette ho som ein føresetnad at ho fekk behalde setra som høyrer til den eine garden; Seljordet gard.

SLEKTSGARD: Familien til Anbjør Svenkerud har drive Gammelstu Stai i mange generasjonar. No vil ho heve salet og ha den tilbake. Foto: Geir Olav Slåen

Dette skreiv dei om i kontrakten då dei gjennomførte salet. Men då ho søkte om å få skilje ut setra frå Seljordet gard fekk ho nei frå kommunen.

Sidan Seljord seter ikkje var ein del av salet, og setra ikkje kan skiljast unna Seljord gard, meiner Svenkerud og advokaten at salet ikkje er gyldig.

Gammelstu Stai Ekspandér faktaboks Gården i Imsroa i Stor-Elvdal har vært i samme slekt i nesten 500 år og gjennom 13 generasjoner. Den består av flere bygninger, store landbruksarealer og enda større skogsarealer. I alt er den på 61.780 dekar. I tillegg til gårdshusene omfatter salget et nyere fjøs, ei seter, et overnattingssted, stabbur, slakteri og jakthytter, blant annet.

– Ho har ikkje seld Seljord seter. Den vart heldt utanfor salet då ho selde denne eigedomsmassen. Ho har ikkje fått den frådelt. Då er spørsmålet om ho skal la dei få alt saman utan å betale for det, eller om ho skal ta det tilbake.

Det seier advokaten hennar, Joakim Stensland. Dei varslar søksmål for å heve heile kjøpet.

Det var Østlendingen som skreiv om dette først.

Ei sjanse å ta

Einar Bergsholm er dosent i juridiske fag ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU). Det er fleire kommunar som har strenge reglar om å skilje seter frå gardar. Han meiner difor det var ei sjanse å ta å satse på at dette ville gå i orden.

– Det varierer frå kommune til kommune og den politiske samansetninga i kommunestyret om frådelinga blir godkjend. Det er statlege retningslinjer som gjer det enklare enn før, men det skal uansett leggast vekt på det kommunale sjølvstyret i slike saker, seier han.

Han seier det blir kjøpskontrakten som blir avgjerande i denne saka, for om Svenkerud har rett på å heve heile kjøpet på over 80 millionar.

– Viss det er teke eit atterhald i salsavtala, som begge partar var innforstått med. Der det står at frådeling er ein føresetnad for heile salsavtalen. Då kan seljar krevja gardane tilbake og oppheva salet, seier Bergsholm.

SJANSE: Einar Bergsholm, dosent ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) seier at om kontrakten er tydeleg på atterhaldet om setra, er det ei sjanse for å få oppheva kjøpet. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Svenkerud og advokat, Joakim Stensland meiner det er openbert at salsavtala ikkje gjeld, sidan ho ikkje har fått setra.

Når Statsforvaltaren og Landbruksdirektoratet har sagt nei til frådeling, då er det endeleg.

Men Ifølge Einar Bergsholm ved NMBU kan det hende ein kan få anten tilbakeføring av garden eller erstatning i dette tilfellet.

– Men ei moglegheit er at ny eigar søkjar om frådeling av setra når den politiske samansetninga i kommunestyret er annleis, seier han.

Tar søksmål med ro

Sidan Svenkerud selde til Brøttum almenning, er det dei som tar imot varsel om søksmål. Dei tar det heile med ro.

– Vi er ikkje bekymra over det søksmålet, men ønsker ikkje å kommentere saka ytterlegare, seier Jan Tore Hemma, styrar i Brøttum almenning.

Derfrå må dommaren vurdere om kontrakten skal falle bort eller ikkje.

– Det er eit spørsmål om at ein må oppfylle avtala som er inngått. Så må ein ta det neste spørsmålet etterpå, korleis dette skal drivast dersom det går tilbake til Anbjør. Den eine sonen hennas har sagt seg villig til å gjere det, seier advokaten.

Brøttum Almenning selde eigendommane i fjor til Hildegunn og Jens Naas-Bibow. Men ifølge Anbjør Svenkerud eig ikkje dei nye eigarane denne setra konflikten står om.

– Vi har aldri betalt for Seljordsetra, men vi eig bruksnummeret som dei tre seterbygningane står på, seier Jens Naas-Bibow.

Han legg til at dei ikkje har interesse av å ha setra og treng den ikkje i drifta si. Men han meiner at prisen Svenkerud skal ha for setra er for høg.

– Vi svarar på alle førespurnader og har vore i møte med Svenkerud og hennar advokat. Grunnlaget for ein minneleg avtale ligg ikkje føre då forventning til pris for Seljord seter ligg langt unna kva ein normal kjøpar vil betale.

– Vi tar det varsla søksmålet mot Brøttum almenning med stor ro og ventar på utfallet av prosessen, seier Naas-Bibow.