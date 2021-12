Det er ikke lenger lys i vinduene på ærverdige Gammelstu Stai i Stor-Elvdal. Fjøset, der det inntil nylig var 150 ammekyr, står tomt.

– Det er trist. Jeg har et hjerte for gården og ønsker at den skal drives videre, sier Anbjør.

Det har gått to år siden hun solgte slektsgården til Brøttum Almenning. De var klare for å ta over, men det skjer ikke.

I går kom avgjørelsen fra Landbruksdirektoratet om at de ikke gir almenningen konsesjon.

Dermed legges gården til 80 millioner kroner igjen ut for salg.

– Jeg håper det kommer en kjøper på banen raskt, men det er snakk om mye penger, sier Svenkerud.

Gården satte prisrekord da den ble lagt ut for salg. Prisantydningen var 102 millioner kroner.

Redd gården blir stående tom i lang tid

Nå er hun redd for at jobben hun har lagt ned i den gamle slektsgården skal forvitre.

Gammelstu Stai har vært i familien i nesten 500 år. Praktgården har en stor skogeiendom, jakthytter et gårdshotell og pølsemakeri.

Anbjørg drev gården i 30 år med ammekyr i tillegg til overnatting og servering.

Da helsa svikta ble hun nødt til å selge.

– Det var ikke noe jeg ville, men jeg måtte, sier hun.

GAMMEL: Gården i Stor-Elvdal har en lang historie. På gårdstunet er det blant annet gårdshotell og pølsemakeri. I tillegg kommer 32.988 dekar med skog. Foto: Geir Olav Slåen

At overtagelsen skulle bli så vanskelig hadde hun ikke sett for seg. Både kommunen, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet har vendt tommelen ned for kjøpet.

De mener Brøttum almenning ikke er den rette til å drive gården. Statsforvalteren la i sitt avslag vekt på at gården bør drives av en eier som sjøl bor på eiendommen.

Dermed er jakten på ny kjøper i gang, og det kan ta tid. I mellomtida frykter Anbjør for hva som vil skje med gården den tida den står tom.

– Alle vet jo at en gård som står tom forfaller. Det er alltid mye vedlikehold på en gård og om vinteren er det fare for frost og skader på rør, sier Svenkerud.

Selv om hun ikke lenger har noe ansvar for gården, er hun opptatt av hva som skjer videre.

– Jeg er glad i gården og den fortjener å bli drevet videre.

En rettsak kan endre avgjørelsen

Det er Brøttum allmenning som må bære det økonomiske tapet om de ikke får solgt gården til kjøpesummen på 80 millioner kroner.

Selv om landbruksmyndighetene ikke godkjenner kjøpet, kan Brøttum Almenning få viljen sin ved å gå rettens vei.

– Vi møtes etter jul for å diskutere hva vi skal gjøre. Men slik jeg ser det nå er et sivilt søksmål mot staten lite aktuelt, sier styreleder Hans Bjugstad.

Han sier de er overrasket over avslaget fra myndighetene, og mener saken er prinsipielt viktig.

STASLIG: Anbjør har lagt ned mye tid og krefter i gården. Bildet er tatt i "gromstua" på Gammelstu. Foto: Geir Olav Slåen

– Men hva vi skal gjøre vil jeg ikke forskuttere, sier han.

Anbjør Svenkerud er redd gården forfaller når den står tom. Er det fare for det?

– Vi har en som ser til eiendommen for oss og tar vare på den, svarer Bjugstad.

Kan ikke gjøre annet enn å vente

Almeningen solgte på et tidspunkt dyra på gården. Bjugstad sier det var nødvendig da de som var ansatt til å bestyre gården sa opp jobben.

– De fikk et annet jobbtilbud og syntes det ble for usikkert å drive gården uten en avklaring om konsesjon, sier han.

Gårdens videre skjebne ligger nå hos Brøttum allmenning. Anbjør Svenkerud kan ikke gjøre annet enn å vente.

Almeningen har fått frist frem til sommeren med å selge gården. Men Svenkerud håper det skjer før.

– Jo lengre en venter, jo tyngre blir det å dra i gang drifta igjen. Det eneste jeg kan gjøre nå er å håpe på nye driver så raskt som mulig.