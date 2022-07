Ammehjelpen ba om støtte – har fått inn over 2,7 millioner på ett døgn

– Det er voldsomt. Jeg skulle gjerne ha gitt de tusenvis som har hjulpet oss en stor klem! Det er overveldende.

Det sier styreleder i Ammehjelpen, Izabella Katharina Abouradoine Sætherø.

STYRELEDER: Izabella Katharina Abouradoine Sætherø sier hun er svært takknemlig for alle pengene som har kommet inn til Ammehjelpen. Samtidig mener hun at det ikke er bærekraftig å måtte be om penger fra folk flest hvert år. – Derfor må den statlige støtten opp, sier hun. Foto: privat

Etter mange år med økonomiske utfordringer, så hun og resten av styret seg nødt til å be om penger fra folk flest.

På under et døgn har organisasjonen fått inn over 2,7 millioner kroner. Det meste har kommet via en Spleis. Rundt 400 000 har i tillegg kommet inn på Vipps.

Frivillige og 0,9 stillinger

Ammehjelpen består av rundt 200 frivillige kvinner over hele landet.

I tillegg har organisasjonen i underkant av ett årsverk med betalte ansatte. En av dem er daglig leder Anne Sigstad fra Biri i Innlandet. Hun skal gå av med pensjon neste år. Da har hun vært daglig leder i 10 år.

Hun reagerer sterkt på hjelpen som nå har strømmet inn.

– Det er helt overveldende, rørende og fantastisk. Vi har forsøkt å late som vi er store, og profesjonelle. Men når det kommer til stykket er vi ikke det, sier Sigstad.

Anne Sigstad har lang fartstid i Ammehjelpen. Hun ble valgt inn som styreleder i 1999, og har hatt jobben som daglig leder siden 2013. I 2023 skal hun etter planen gå av med pensjon. Nå håper styret at de kan tilby bedre betingelser til den som skal overta etter henne. Foto: Privat

I tillegg til Sigstad har Ammehjelpen ansatt økonomiarbeider Astrid Tofteland i en 20 prosent stilling, og en nettredaktør som lønnes på timebasis.

Gått med underskudd lenge

Ammehjelpen har gått med underskudd lenge, og denne våren ble det ekstra ille.

Årsakene er sammensatte, ifølge styrelederen. Blant annet stupte salget fra nettbutikken deres. I butikken har de solgt ammeklær og annet amme-tilbehør. Den ble opprettet for å ha et ekstra ben å stå på for det de egentlig driver med: Ammehjelp.

Butikken har gjort det mulig å drive Ammehjelpen de siste årene, ifølge styreleder Abouradoine Sætherø.

TAKKNEMLIGE: Svært mange har vist sin støtte til Ammehjelpen via Facebook-siden til organisasjonen. «Vil tro ammehjelpen.no er den mest brukte nettsiden hos meg. Dere er knallflinke!, « lyder en av kommentarene. Foto: skjermdump

Ammehjelpen får også statlig støtte. Årlig får de 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet. Dette ble sist økt med 300.000 i 2019.

– Dette er for lite. Vi har ikke engang mulighet til å lønne de ansatte skikkelig. Mange jobber gratis utover de timene vi har råd til å betale dem. Vi mener vi burde ha det dobbelte i statlig støtte, sier styrelederen.

Ifølge hjemmesidene til Ammehjelpen har daglig leder har vært lønnet med ca. 300.000 kroner i året.

Trenger penger til drift, lønn og faglig oppdatering

Selv om selve hjelpen gis av frivillige, koster det å drifte organisasjonen. Abouradoine Sætherø forklarer at de blant annet trenger penger til å drifte nettsider.

De må også lønne de ansatte, og holde all informasjon på nettsider og på sosiale medier faglig oppdaterte. I tillegg kommer kurs og fagseminarer for vordende foreldre og helsepersonell.

Det er mailer som skal svares på og kommentarfelt som skal modereres. I tillegg kommer utgifter til teknisk vedlikehold av tjenestene deres.

– Hadde vi ikke fått hjelp nå, hadde vi blitt nødt til å stenge eller redusere driften, forklarer styrelederen.

NETTSIDE: På forsiden til Ammehjelpen står det listet opp hva de kan hjelpe til med. De hadde nærmere 800 000 brukere på nettsiden i 2021. Samme år ble det født rundt 56 000 barn her i landet. Foto: skjermdump

I utgangspunktet så de for seg å få inn rundt 400 000 kr på spleisen som ble opprettet fredag. Men etter bare 10 minutter var det kommet inn 57 000.

De har nå økt målet til 3 millioner kroner, da dette er summen de ber om over statsbudsjettet.

– Dette gir oss handlingsrommet til å utarbeide en bærekraftig plan for videre sikring av organisasjonsdriften. Det vil også gi oss muligheten til å tilby en ny daglig leder en levelig lønn, sier Abouradoine Sætherø.

Departementet: – Vil tilstrebe å hjelpe ammende kvinner

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sier regjeringen ønsker en sterk offentlig helsetjeneste som er styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen.

– Det er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og mot en todeling av helsetjenesten, forklarer Krat Bjørkholt i en e-post.

STATSSEKRETÆR: Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helsedepartementet sier at de vil tilstrebe å gi ammende kvinner god hjelp. Om det kommer mer penger fra statlig hold, blir først klart i oktober. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Krat Bjørkholt skriver at det alltid vil være begrensede ressurser, og at ønskene vil overstige mulighetene. Han kommer likevel de ammende kvinnene i møte:

– Vi skal ha et grunnleggende godt offentlig helsetilbud. Vi skal tilstrebe å gi ammende kvinner den hjelpen de trenger fra det offentlige.

Han mener samtidig det er gode tradisjoner i Norge for at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner bidrar betydelig på toppen av den offentlige satsingen.

– Det synes jeg er positivt og uttrykk for at folk bryr seg.

Departementet opplyser videre at de må komme tilbake til bevilgninger i statsbudsjettet når dette legges frem i oktober.