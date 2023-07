Dømt til 21 års fengsel for amfetamin-laboratorium på Toten

Fem menn fra Øst-Europa er i Vestre Innlandet tingrett dømt i en omfattende narkotikasak knyttet til en bolig i Østre Toten.

Den hovedtiltalte, en 33 år gammel mann, er dømt til 21 års fengsel for å ha produsert, lagret og/eller solgt til sammen bortimot 300 kilo amfetamin i 2020 og 2021.

De fire andre er dømt til henholdsvis 14, 11, 7,5 og 4 år i fengsel. Retten dømte tre av dem for å ha vært del av en organisert kriminell gruppe.

KJELLER: I dette kjellerrommet i huset i Østre Toten fant politiet store mengder amfetaminprodukter og råvarer til slik produksjon. Foto: Politiet

NRK har forsøkt å få en kommentar fra forsvarer, men har foreløpig ikke lyktes med dette.

Narkotikaproduksjonen fant sted i en bolig i Østre Toten hvor en av de dømte bodde.

Saken er en del av den internasjonale narkotikaoperasjonen Trojan Shield, som ble koordinert av amerikanske FBI.

Til sammen 800 personer i 16 land ble pågrepet i løpet av 48 timer, og ifølge Kripos ble ni av disse pågrepet i Norge. Les også:: Hundrevis av kriminelle ble arrestert – politioperasjon pågikk i 16 land

Aktor: vurderer anke

Aktor la ned påstand om 21 års fengsel for den hovedtiltalte.

– Vi tar dommen til etterretning. Vi konstaterer at tingretten har dømt en av de tiltalte til lovens strengeste straff i tråd med vår påstand. For øvrig vil vi benytte ankefristen på to uker til å vurdere om øvrige deler av dommen skal ankes, skriver aktor Johan Petter Bærland i en SMS til NRK.

Han sier de må vurdere de punktene hvor de ikke har fått fullt medhold.

Rettssaken mot de fem litauerne startet i Vestre Innlandet tingrett 2. mai. Det ble satt av hele seks uker i retten til å behandle den omfattende saken.

De fem mennene fra Litauen ble tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen.

AKTOR: Statsadvokat Johan Petter Bærland var aktor i den store narkosaken som foregikk i Vestre Innlandet tingrett. Foto: Frode Meskau / NRK

Tidligere er en mann dømt til 14 års fengsel i Oslo tingrett i forbindelse med den samme etterforskningen.

Da straffesaken startet i Lillehammer nektet fire av mennene noen form for straffskyld. En av de tiltalte erkjente delvis straffskyld.

Beslagla vogntog – men blir ikke inndratt

Utstyr til produksjonen har blitt inndratt fra de dømte.

Beslaget besto blant annet av et vogntog bestående av en Man trekkvogn og en tilhenger, Volkswagen Golf, en Toyota personbil og en garasje.

I tillegg ble det beslaglagt 100.000 kroner i kontanter samt flere mobiltelefoner.

Vogntoget blir ikke inndratt, selv om det står i dommen fra tingretten at det er klart at vogntoget ble benyttet ved straffbare handlinger.

Verdien av garasjen er også frifunnet for inndraging.

MYE POLITI: I forbindelse med rettssaken var det mange tjenestepersoner fra politiet i og rundt retten I Lillehammer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Politiet hacket kommunikasjonen

I 2019 og 2020 klarte fransk, nederlandsk og belgisk politi å hacke seg inn i to krypterte kommunikasjonsplattformer som het Encrochat og Sky ssc.

I tillegg klarte amerikanske FBI å overvåke kommunikasjonsplattformen Anom.

Flere kriminelle grupper skal ha brukt disse plattformene til å sende meldinger seg mellom. Over 1000 personer over hele verden skal ha blitt pågrepet som følge av dette etterforskningsarbeidet.

ARRESTASJON: Over 800 personer er arrestert som følge av politioperasjonen «Trojan Shield». Her fra en arrestasjon i Australia. Foto: Australian Federal Police / Reuters

Også norsk politi fikk via kollegene i utlandet tilgang til meldinger sendt via disse plattformene. Dermed kunne de se hva som ble kommunisert mellom kriminelle i Norge. Det har ført til flere pågripelser.

Politiet kom også på sporet av to bolighus i Østre Toten. I kjelleren i det ene huset avdekket man det som er blitt beskrevet som et amfetaminlaboratorium.

Også i et uthus tilknyttet det andre boligen mener man det skal ha foregått omfattende produksjon av amfetamin.

Etterforsket ferdig i 2021

Etterforskningen av saken var ferdig høsten 2021. Men det tok tid å få den opp for retten. Grunnen er at det har vært uenighet om hvilke bevis som kan føres.

Høyesterett vurderte derfor om etterforskingsmateriale som var innhentet gjennom den digitale tjenesten Encrochat, kunne bli brukt som bevis i en norsk straffesak.

– Det vært to runder med utsettelser på grunn av at forsvarerne krevde deler av bevisene avskåret. Det er nå avklart. Høyesteretts ankeutvalg besluttet i januar at disse bevisene kan brukes i saken vår, sa statsadvokat Johan Petter Bærland i mai.