Bonde Ola Sandeggen er en av bøndene som får støtte av kommunen for å kjøpe rådyr gjødsel.

– En enorm signaleffekt, sier bonden.

Historiene har vært mange om bønder som velger å masseslakte kyr kjøper inn mindre gjødsel på grunn av skyhøye priser.

Senterpartiordførere i hele landet har også slått alarm og varsler tillitskrise om regjeringa ikke leverer. Regjeringa har også fått kritikk for at de ikke har gitt tydelige signaler på at de vil kompensere for ekstraordinære utgifter til for eksempel drivstoff og gjødsel.

Gir 2 millioner kroner

Noen kommuner ser nå situasjonen som så alvorlig at de punger ut av kommunekassa til kriserammede bønder. Alvdal kommune i Nord-Østerdal har bevilget 2 millioner kroner til innkjøp av gjødsel.

Varaordfører Leif Langodden (Sp) sier at det blir ikke så mye på hver bonde, men at tanken bak er å vise at Alvdal kommune bryr seg om den største næringa i kommunen.

– Kall det gjerne symbolsk, men vi håper det gir en motivasjon til å fortsette i næringa.

Og så er det et klart signal til staten.

– Vi forventer at staten stiller opp med en eller annen støtteordning. Kommunens andel blir ikke så stor i den totale prisen på gjødsla.

Langodden legger ikke skjul på at kommunen har forventet en avklaring fra staten på at de kompenserer bøndene for de økte gjødselutgiftene.

– Vi har tatt ansvar og forskuttert, sier Langodden.

Pengene er tatt fra det frie disposisjonsfondet, som kunne vært brukt på mye annet.

– Er ikke dette forskjellsbehandling?

– Jeg vil ikke si at det er en forskjellsbehandling, men det er en klar prioritering og et klart signal til bøndene om at de må stå på og så skal vi hjelpe til så godt vi kan.

– Enorm signaleffekt

Mjølkebonde Ola Sandeggen har kjøpt cirka 260 tonn med kunstgjødsel i vår, og roser kommunen. Han har ikke regnet på hva støtten betyr for han, men sier at alle monner drar.

– Det er entydig positivt. Om ikke pengepotten tar hele støyten så er det en enorm signaleffekt. Det er det viktigste, sier Sandeggen.

Han vet om flere kollegaer som telte på knappene om de skulle gi seg, også før prisene føk til værs.

– Men det kjedeligste er at de som er på veg inn i næringa kanskje ikke ser noen framtid der. De ser hvordan foreldrene sliter.

Han mener staten burde varslet tidligere om at det kom en kompensasjon.

– Jeg føler det har vært litt på hælene. Jordbruksoppgjøret handler jo om det som skal utbetales neste år.

Mener staten må ordne

Alvdal kommune er ikke den eneste kommunen som har tatt dette drastiske grepet. Norges Bondelag har ikke full oversikt, men opplyser at Nord-Fron og Lom i Innlandet har gjort det samme. Sør-Fron skal behandle et forslag om 1,5 millioner kroner denne uka.

Men Alvdals nabokommune, Tynset, valgte ikke å grave i egen kommunekasse.

– Det er staten som må gå inn å ta ansvar, som har muskler til å gjøre det som må gjøres for å sikre gårdbrukerens drift videre.

Det sier Tynset-ordfører Merete Myhre Moen (Sp).

ANSVAR: Tynset-ordfører Merete Myhre Moen sier det er staten som må ta ansvaret. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Hun mener at det kun hadde blitt symbolsk og ikke monnet i bondens lommebok om kommunen ga penger.

– Hva tenker du om det de har gjort i Alvdal?

– Hver kommune må gjøre som de føler for selv. Vi har kanskje flere bønder enn Alvdal. Vi må opp i et ganske høyt beløp hvis det skal monne. Det er i utgangspunktet penger vi ikke har.

Hun mener det er bedre å jobbe mot myndighetene.

– Viser alvoret

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag sier det er positivt at kommuner trår til, men at det ikke burde ha vært behov for det.

– Det er et tegn på en alvorlig situasjon der kommunene opplever at deres bønder sliter.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at regjeringa er innstilt på å komme med en ekstraordinær utbetaling i 2022.

– Jeg er godt kjent med den krevende situasjonen mange bønder står i, med en kraftig økning i kostnader på en rekke varer.