– Situasjonen er katastrofal. Hele Europa er mer eller mindre støvsugd. Alle leverandører har manko, manko, manko.

Steinar Johansen i Hamar har importert solsikkefrø fra 1970-tallet. På det meste importerte han 15 vogntog med solsikkefrø. Men nå fortviler han over trange tider for alle dem som ønsker solsikkefrø til landet.

Utsolgt-situasjon

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER: Silje Verlo Alisøy sier butikkene er utsolgt for solsikkefrø, og at det skyldes råvaremangel. Foto: Espen Solli

Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge, bekrefter at det er mangel på solsikkefrø i butikkene. Coop er Norges nest største dagligvareaktør.

– Akkurat nå er det en utsolgt-situasjon hos Coop. Og det er på grunn av råvaremangel i verden på solsikkefrø.

Også Felleskjøpet, ved kommunikasjonssjef Thomas Skjennald, slenger seg på:

– Jeg kan bekrefte at det akkurat nå er lite solsikkefrø i butikkene våre. Det har vært litt problematisk å få tak i.

Trøbbel med transport

Årsaken til at det nå er mangel på solsikkefrø er sammensatt, mener Skjennald i Felleskjøpet.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Thomas Skjennald i Felleskjøpet sier at transportproblemer og kulde har gitt færre fuglefrø til Norge. Foto: Felleskjøpet

Han sier at det ble solgt veldig mye i fjorårssesongen. Det er lite som har ligget på lager siden i fjor. I tillegg har man hatt trøbbel med transport.

– Solsikkefrøene vi selger kommer fra Sør-Europa, og det har vært utfordrende å få transportert den nordover. Og så har det vært litt kaldt i deler av disse landene hvor det produseres, slik at avlingene har vært litt forsinket.

Importør Steinar Johansen er enig i Felleskjøpets forklaring, og legger til:

– I tillegg til transportproblematikken, er det også sådd mye mindre matfrø til fordel for oljefrø.

– Trangere tider for fugler og fugleelskere

Fugleekspert Trond Berg i NRK Natur sier at dersom det blir vanskelig å få tak i solsikkefrø fremover, vil det gå utover bestanden av fugler som overvintrer i Norge.

– Når du tilfører norsk natur kanskje tusenvis av tonn med godsaker, har det en konsekvens for naturen. Og på samme måte har det konsekvenser når du trekker det tilbake igjen. Og det er noen arter det har større konsekvenser for enn andre.

Han trekker frem som eksempel:

RAMMES HARDERE: NRKs fugleekspert Trond Berg sier bestanden av enkelte arter kan bli rammet. Foto: NRK

– Særlig artene som er veldig stasjonære, som gråspurv, pilfin og spettmeis, tror jeg kan slite. For de er normalt ikke fugler som trekker så veldig mye. Mange av dem profitterer veldig på denne fugleforingen vår.

– Hvilke råd vil du gi dem som er vant til å mate fuglene med solsikkefrø?

– Det er mange fugler som gjerne spiser brød og nøtter av forskjellige slag. Men det er vanskelig å komme oppi de mengdene som solsikken etter hvert har utgjort på foringsplassene våre.

Og Berg poengterer:

– Jeg tror det er vanskelig å unngå at det blir trangere tider for fugler og fugleelskere.

FUGLEFORING: I Norge er vi glad i å skjemme bort fuglene med solsikkefrø, som kommer sørfra. Men i høst må vi kanskje tenke annerledels, sier fugleekspert. Foto: Trond Berg / Trond Berg

– Ingen forståelse fra kunder

Årlig kjøper nordmenn tonnevis med solsikkefrø for å mate småfuglene, og det har blitt veldig populært.

Butikken Fiskå Mølle i Løten får mange henvendelser fra utålmodige fuglefrøkunder om dagen. Det er tydelig at mange lengter etter å få gitt solsikkefrø til fuglene sine.

– Det er liksom ingen forståelse fra kunder om at vi ikke har varer på lager. Vi har jo vært tomme nå en periode. Men sånn er det bare. Vi har utfordringer som vi ikke har hatt før. Selv om vi har vært villige til å betale, så får vi ikke varer, sier butikksjef Gjermund Østgård.

GRÅSPURV: En av artene som vil slite mest som følge av mangelen på solsikkefrø, er gråspurven, mener fugleekspert Trond Berg. Han spår trangere tider for fugler og fugleelskere. Foto: Trond Berg / Trond Berg

– Slår juleneket ned i støvlene

Fugleekspert Trond Berg mener at hvis mangelen på solsikkefrø fortsetter, kan det føre til et comeback for juleneket, med mer bruk av havre.

– Havre er ikke førstevalget hos fuglene. Den feite, fine og næringsrike solsikka slår juleneket ned i støvlene i popularitet. Men nå kan det hende at havreneket får sin renessanse.

Og kanskje er det bedre tider i vente? Felleskjøpet, ved Thomas Skjennald, kommer iallfall med en liten lovnad om flere frø til både folk og fugl.

– Vi får større levering i neste uke. Så fra neste uke vil vi få leveranse som er tilnærmet normalt i våre butikker.

