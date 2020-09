Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hamar kommune har satt i gang et omfattende apparat som jobber med smittesporing, etter at det ble kjent at det er et større smitteutbrudd i kommunen.

Hamar kommune har uttalt til NRK at de ikke har hatt kontroll på situasjonen. Og smittesporingen har vært vanskelig på grunn av tregt svar på koronatestene.

Akershus universitetssykehus (Ahus) har nemlig brukt tre dager på å gi svar på koronaprøvene som ble sendt inn forrige uke.

Det reagerer ordfører i Hamar Einar Busterud sterkt på.

– Det er ikke holdbart. Og det bør ikke være holdbart for noen. Det holder ikke å teste, vi må ha svar på testene. Ellers er det verdiløst.

Han legger til:

– Jo raskere du får svar på tester, jo raskere kan du sette inn tiltak. Og jo bedre får du oversikt over situasjonen raskt. Så dette er veldig viktig.

Gjør smittesporingen veldig vanskelig

Også kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam, er kritisk til de sene prøvesvarene.

– Jeg syns ikke noe om det. Vi når ikke igjen smitten når den ligger tre dager i forkant. Så det er veldig utfordrende for smittesporingen vår å ha en sånn situasjon.

Kvam sier hun ikke har fått noen forklaring på forsinkelsen.

– Det ble jo lagt opp til at vi skulle sende alle prøvesvarene våre inn til Ahus, hvor de har fått nye maskiner. Og jeg vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid.

TEST: Etter et smitteutbrudd i Hamar kommune har det blitt stort behov for testing. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ahus beklager

Janne Pedersen, direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus (Ahus), beklager situasjonen og sier til NRK:

– Informasjon som er formidlet til Ahus fra Hamar kommune om at prøvene derfra var en del av en smitteoppsporing nådde dessverre ikke fram til rette driftsansvarlig i rett tid. Det beklager vi.

Hun sier at forsinkelsen i prøvesvarene skyldes tekniske problemer, med flere instrumenter midlertidig ute av drift ved laboratoriet.

– Etter en nødvendig oppgradering oppstod en IKT-teknisk feil som gjorde at vi ikke fikk sendt ut svar. Til sammen ga dette en kort periode lengre svartid enn ønsket, sier Pedersen.

Hun presiserer imidlertid at laboratoriet nå er tilbake i normal drift og at de tilstreber å levere svar innen 24 timer.

– Sist uke ble det analysert cirka 10500 analyser. I underkant av 40 prøver var positive.

AHUS: Akershus universitetssykehus får kritikk for å ha brukt tre dager på å analysere koronatester i en akutt situasjon. De beklager. Foto: Andreas Krantz / NRK

Venter på svar på 276 prøver

Hamar kommune har nå gjort en endring i rutinene, og sender heretter prøvene til Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer.

– Nå har vi byttet laboratorium, og vi skal få svar i dag på alle 276 prøver vi tok i går, sier ordfører Busterud.

Line Fuglehaug, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Innlandet, sier de bruker 1–3 dager på å analysere og gi svar på prøver.

– Vi tilstreber å analysere alle prøver så raskt som mulig, ut fra ressurser og kapasitet. Det er antallet prøver som avgjør hvor lang tid det tar, sier Fuglehaug.

Maner til fellesdugnad

KOMMUNEDIREKTØR: Christl Kvam sier man ikke når igjen smitten når den er tre dager i forkant. Hun maner til en fellesinnsats for å få kontroll på smittesituasjonen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Cristl Kvam sier at krisestaben i Hamar kommune jobber hardt for å få kontroll på situasjonen.

– Vi har fortsatt 20 personer smittet og 400 personer i karantene. Men vi tok 276 prøver i går som vi venter svar på i løpet av dagen. Vi venter i spenning på dem, om vi har nådd en topp eller om det er flere smittede.

Hun sier det mest krevende nå er smittesporingen og de sene prøvesvarene. Men hun poengterer at det også er viktig at folk følger de rådene og påleggene kommunen kommer med.

– Hvis folk tenker at dette gjelder ikke meg og jeg kan gjøre som jeg vil, så stopper ikke dette. Vi er nødt til å ha en fellesinnsats alle sammen, hvor vi begrenser kontaktpunktene våre og tar det roligere nå den neste uken.