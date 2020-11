– Underkjølt regn er en skummel værtype. Det kan se ut som det bare er vått, mens det i virkeligheten er tynn is, sier trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, Trude Lindstad.

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for is i Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark i dag.

– Det er en skyet værtype og etterhvert kommer det inn nedbør fra vest, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Espen Biseth Granan.

Varmluft i høyden

IS: Underkjølt regn fører ofte til at det dannes et islag på frontruta veldig fort. Foto: Marit Kolberg / NRK

Det har allerede vært glatt mange steder i helga, etter lett snøfall, kuldegrader og rim. Men nå er det en sone med varmluft i høyden som gjør at regnet vil falle ned i kald luft og fryse på bakken.

– Det kan medføre vanskelige kjøreforhold og is flere steder, sier meteorolog Espen Biseth Granan.

Det er ventet at det underkjølte regnet vil komme inn over Østlandet sent på formiddagen, eller midt på dagen.

Salter i forkant

FAREVARSEL: Det er meldt om underkjølt regn og is over store deler av Østlandet i dag. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Vegtrafikksentralen har vært i kontakt med entreprenørene som har vegvedlikeholdet i de ulike områdene, og sier de kommer til å salte som et forebyggende tiltak.

Det advares mot at isen kan være vanskelig å se.

– Det er alltid utfordrende med store vekslinger og endringer i føret. En ting er når det ligger snø, da senker folk farten. Med underkjølt regn kan det se ut som det bare er vått og ikke glatt, så det er uten tvil et skummelt føre, sier trafikkoperatør Trude Lindstad.

Beregn god tid

SALTER: Entreprenørene vil salte for å forebygge isglatte veier i dag. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

Farevarselet for mandag gjelder sør for Lillehammer og på store deler av Østlandet. Nord for Lillehammer kommer nedbøren trolig som snø.

– Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, anmoder Meteorologisk institutt.

Gående bør vurdere å bruke brodder og for øvrig bør man beregne ekstra tid til transport og kjøring.

Sjekk detaljene for området der du er på Yr.no.

