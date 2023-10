Advarer mot falske bøssebærere

Minst ett sted er det meldt om at folk utgir seg for å være bøssebærere for søndagens TV-aksjon. I Bjerkvik utenfor Narvik skal det ha vært en falsk bøssebærer lørdag kveld, skriver avisa Fremover. TV-aksjonen sier de ekte bøssene er tydelig merket og blant annet har ID-nummer. Alle bøssebærerne skal også ha et ID-nummer klistret på yttertøyet.